Lanús y Banfield se enfrentan en una nueva edición del clásico del Sur por la Fecha 14 de la Liga Profesional Argentina. Un duelo con historia, rivalidad barrial y puntos clave en juego en la recta decisiva del torneo.

El partido se disputará el domingo 12 de abril desde las 20:00 en Argentina y las 18:00 en Colombia. El escenario será el Estadio Ciudad de Lanús, donde el Granate intentará imponer condiciones frente a un Taladro que llega decidido a dar el golpe en terreno rival.

Dónde ver Lanús vs Banfield EN VIVO por TV y streaming

El clásico contará con transmisión oficial en televisión y plataformas digitales, dependiendo del país.

Argentina: El encuentro se podrá ver por ESPN Premium, señal incluida en el Pack de Fútbol que se puede contratar mediante: Flow, Telecentro Play y DGO.

Colombia y el resto de Sudamérica: La transmisión estará disponible en TyC Sports Internacional y también vía streaming a través de Fanatiz. Se recomienda consultar la programación específica del operador local para confirmar la señal.

A qué hora se juega Lanús vs Banfield país por país

Estos son los horarios más destacados del clásico:

Argentina : 20:00

: 20:00 Colombia : 18:00

: 18:00 Perú : 18:00

: 18:00 Ecuador : 18:00

: 18:00 Chile : 20:00

: 20:00 Uruguay : 20:00

: 20:00 Brasil : 20:00

: 20:00 México (CDMX) : 17:00

: 17:00 Estados Unidos (Este) : 18:00

: 18:00 España: 00:00 (medianoche del lunes)

Un partido con seguimiento regional por la intensidad que caracteriza este clásico del fútbol argentino.

¿Dónde se juega el clásico entre Lanús y Banfield?

El compromiso se disputará en el Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez, casa del Granate. El recinto suele ofrecer un ambiente vibrante en este tipo de encuentros, donde la rivalidad histórica entre ambos clubes eleva la tensión competitiva. El árbitro designado para el partido es Nicolás Lamolina, quien tendrá la responsabilidad de conducir un duelo que históricamente ha sido disputado y cargado de emociones.

Probables formaciones de Lanús y Banfield para el clásico

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera, Matías Sepúlveda y Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Ignacio Abraham; David Zalazar, Lautaro Villegas, Ignacio Pais, Lautaro Gómez; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.

El historial del clásico entre Lanús y Banfield

El clásico del Sur tiene una rica historia que abarca tanto la etapa amateur como la profesional del fútbol argentino. En total, se registran 134 enfrentamientos oficiales entre ambos clubes.

El balance histórico marca:

53 triunfos para Banfield

41 victorias para Lanús

40 empates

Los números reflejan una ligera ventaja para el Taladro, aunque el Granate buscará recortar esa diferencia en su casa. Cada nuevo capítulo del clásico agrega tensión y emoción a una rivalidad que trasciende la tabla de posiciones.

Ficha del partido: Lanús vs Banfield