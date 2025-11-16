El Mundial 2026 está cada vez más cerca y Europa vive su última jornada clasificatoria con uno de los partidos más esperados: Italia vs Noruega. El duelo definirá qué selección obtiene el cupo directo al Mundial y cuál deberá jugar el repechaje. El encuentro se disputará este domingo 16 de noviembre en el mítico estadio San Siro de Milán a las 20:45 en España y 14:45 en Colombia.

La Azzurra, que busca evitar un nuevo repechaje después de dos eliminaciones consecutivas en esa instancia, está obligada a una hazaña improbable: ganar por 9 goles de diferencia. Enfrente estará una Noruega sólida y efectiva, que no solo lidera el grupo, sino que sueña con regresar a una Copa del Mundo después de más de dos décadas de ausencia.

Dónde ver Italia vs Noruega EN VIVO y ONLINE

El encuentro Italia vs Noruega podrá seguirse en directo a través de los siguientes canales y plataformas oficiales:

España e Italia: transmisión gratuita en UEFA TV .

transmisión gratuita en . Colombia y el resto de Sudamérica: en ESPN (TV) y DISNEY+ (online) .

en y . México: Sky Sports .

. Estados Unidos: ViX y Fubo Sports.

El partido se jugará en el histórico San Siro, hogar del Milan y el Inter, escenario de grandes noches europeas y finales de Champions League. Se espera un lleno total y un ambiente de máxima tensión, con una afición italiana que aún no supera las frustraciones de no haber estado en Rusia 2018 ni en Qatar 2022.

Horarios del partido Italia vs Noruega por país

España, Francia, Alemania, Italia: 20:45

20:45 Portugal: 19:45

19:45 Inglaterra: 19:45

19:45 Colombia, Perú, Ecuador: 14:45

14:45 Argentina, Chile, Uruguay: 16:45

16:45 México: 13:45

13:45 Estados Unidos (Miami, Nueva York): 14:45

14:45 Estados Unidos (Los Ángeles): 11:45

Italia: una final para evitar otro repechaje para ir al Mundial

La Selección de Italia llega a la última fecha de las Eliminatorias con la presión máxima. Es segunda del Grupo I, con tres puntos menos que Noruega y una diferencia de gol de +12 frente al impresionante +29 del líder. Esto significa que la Azzurra necesita ganar por nueve goles o más para clasificar directamente y evitar el repechaje, donde quedó fuera en las últimas dos campañas mundialistas (ante Suecia en 2017 y Macedonia del Norte en 2022).

El equipo dirigido por Gennaro Gattuso ha tenido una Eliminatoria extraña. Su única derrota fue precisamente ante Noruega, por 3-0 en Oslo, en un encuentro que marcó el tono de la competencia. Desde entonces, Italia se mantuvo invicta, ganando todos los partidos.

Italia no solo juega por la clasificación, sino también por su prestigio. En caso de no ganar por la diferencia ya mencionada, deberá enfrentar una nueva repesca en marzo, instancia que le ha sido esquiva en los últimos años y que podría significar otro duro golpe para una generación que aún busca reencontrarse con la gloria de la Eurocopa 2020.

Noruega: a un paso de volver a un Mundial después de 28 años

Del otro lado estará Noruega, la revelación del grupo y una de las selecciones más goleadoras de toda la Eliminatoria. Con 21 puntos en 7 partidos, un registro perfecto y 33 goles a favor por solo 4 en contra, el conjunto escandinavo llega como líder invicto y con un pie en el Mundial.

En la jornada anterior, Noruega goleó 4-1 a Estonia, manteniendo su racha perfecta. A su favor tienen la diferencia de gol (+29), que les permite incluso perder por un marcador estrecho y aun así clasificarse directamente a la Copa del Mundo 2026, la primera que disputaría desde Francia 1998.

El último antecedente y lo que está en juego

El último choque entre ambos equipos se disputó en junio y terminó con una contundente victoria noruega 3-0. Los goles de Sorloth, Nusa y Haaland en la primera mitad marcaron un golpe anímico del que Italia aún no se recupera del todo. Aquella derrota sigue pesando, pues es la única del cuadro italiano en toda la Eliminatoria.

Este domingo, San Siro será testigo de una auténtica final. Italia busca redimirse y evitar un nuevo repechaje, mientras Noruega quiere sellar su regreso histórico al Mundial después de 28 años. Con ambos equipos en gran nivel, el duelo promete intensidad, historia y emoción desde el primer minuto.