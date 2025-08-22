La Bundesliga 2025/2026 arranca con un espectáculo imperdible para la afición en Colombia. Este viernes, el Bayern Múnich recibe en el Allianz Arena al Leipzig en el debut liguero de Luis Díaz, flamante refuerzo del actual campeón alemán. El equipo de Vincent Kompany viene de alzar la Supercopa tras derrotar al Stuttgart, con gol incluido del atacante colombiano. Un estreno de lujo para abrir la primera fecha del certamen.

Bayern Múnich vs Leipzig: hora y cómo seguir el partido

Partido: Bayern Múnich vs Leipzig

Bayern Múnich vs Leipzig Fecha: Viernes 22 de agosto de 2025

Viernes 22 de agosto de 2025 Hora: 1:30 p.m. de Colombia

1:30 p.m. de Colombia Certamen: Bundesliga 2025/2026, fecha 1

Bundesliga 2025/2026, fecha 1 Estadio: Allianz Arena

Allianz Arena Televisión: ESPN

ESPN Streaming: Disney+

El reinado bávaro en la Bundesliga

El Bayern Múnich inicia otra temporada cargado de favoritismo. Ha conquistado 12 de las últimas 13 Bundesligas, consolidándose como el equipo más temido de Alemania. A pesar de que el Bayer Leverkusen lo desbancó en 2024, los bávaros recuperaron su trono el año pasado y ahora buscarán extender su hegemonía frente a rivales como Borussia Dortmund, Stuttgart y el propio Leipzig.

Con Luis Díaz como nuevo estandarte ofensivo, los dirigidos por Kompany quieren repetir la fórmula del éxito. El debut oficial del colombiano no pudo ser mejor: gol y título en la Supercopa de Alemania. Ahora, la afición espera que su talento desequilibre también en la liga.

Cambios y retos en Bayern Munich

La pretemporada no estuvo exenta de movimientos y turbulencias. El Bayern intentó fichar a Florian Wirtz, pero el atacante decidió marcharse al Liverpool. Como compensación, cerró la llegada de Luis Díaz, en una de las operaciones más sonadas del mercado.

En contraste, perdió figuras históricas como Thomas Müller, además de Leroy Sané y Eric Dier, quienes no renovaron contrato. También se concretaron las salidas de Kingsley Coman rumbo al Al Nassr y Mathys Tel al Tottenham.

El mediocampista Joshua Kimmich resumió la filosofía del equipo en esta nueva etapa: “Debemos seguir nuestro camino y no pensar en lo que hagan los demás”.

La expectativa ahora está puesta en lo que pueda aportar el colombiano desde su primera campaña en la Bundesliga, donde todos los reflectores apuntan a su talento.