Celta de Vigo y Friburgo definen su serie de cuartos de final de la UEFA Europa League en el estadio Abanca Balaídos, en un partido que puede marcar la temporada del equipo gallego. El conjunto español necesita una remontada tras el resultado adverso en Alemania.

El encuentro se disputará el jueves 16 de abril desde las 18:45 en España y las 11:45 en Colombia. La eliminatoria llega con ventaja amplia para el club alemán, pero el Celta buscará apoyarse en su público para intentar cambiar el rumbo de la serie y meterse en semifinales.

Dónde ver Celta de Vigo vs Friburgo en TV y online

La transmisión del compromiso estará disponible en distintas plataformas según el país.

España: Movistar Plus+ (dial 7, incluido en el paquete básico), M+ Liga de Campeones 2 (Movistar Plus+ 61; Orange 117) Y M+ Liga de Campeones HDR (Movistar Plus+ 442; Orange 116)

Movistar Plus+ (dial 7, incluido en el paquete básico), M+ Liga de Campeones 2 (Movistar Plus+ 61; Orange 117) Y M+ Liga de Campeones HDR (Movistar Plus+ 442; Orange 116) Colombia y resto de Sudamérica: ESPN en TV y DISNEY+ PREMIUM en streaming

ESPN en TV y DISNEY+ PREMIUM en streaming México: ESPN y Claro Sports en YouTube

ESPN y Claro Sports en YouTube Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA y ViX.

A qué hora es Celta de Vigo vs Friburgo país por país

El duelo se disputará en horario de tarde en Europa y mañana en América:

España: 18:45

Alemania: 18:45

Colombia: 11:45

Perú: 11:45

Ecuador: 11:45

México (CDMX): 10:45

Argentina: 13:45

Chile: 13:45

Estados Unidos (ET): 12:45

Estados Unidos (PT): 09:45

Dónde se juega el partido de Celta en la Europa League este jueves

El compromiso se disputará en el estadio Abanca Balaídos, en Vigo, recinto con capacidad para más de 20 mil espectadores y casa del Celta de Vigo. La localía será un factor clave para intentar revertir el resultado global.

Europa League: cómo quedó el partido de ida entre Celta y Friburgo

La ida se disputó el 9 de abril en Alemania y terminó con victoria del SC Freiburg por 3-0. Los goles fueron obra de Vincenzo Grifo, Jan-Niklas Beste y Matthias Ginter, resultado que deja al conjunto alemán con una ventaja significativa para el encuentro de vuelta.

El Celta necesita ganar por al menos tres goles para forzar la prórroga y por cuatro para avanzar directamente, en un escenario de máxima exigencia.

Probables alineaciones de Celta de Vigo y Friburgo

Celta de Vigo: Ionut Radu; Manu Fernández, Marcos Alonso, Joseph Aidoo, Óscar Mingueza; Sergio Carreira, Ilaix Moriba, Hugo Sotelo; Williot Swedberg, Ferran Jutglà y Borja Iglesias. DT: Claudio Giráldez.

Friburgo: Noah Atubolu; Philipp Treu, Matthias Ginter, Philipp Lienhart, Jordy Makengo; Maximilian Eggestein, Johan Manzambi; Jan-Niklas Beste, Yuito Suzuki, Vincenzo Grifo e Igor Matanovic. DT: Julian Schuster.

Ficha del partido Celta de Vigo vs Friburgo

Competición: Vuelta de cuartos de final – UEFA Europa League

Fecha: Jueves 16 de abril

Hora: 18:45 (España) – 11:45 (Colombia)

Estadio: Abanca Balaídos, Vigo

Capacidad: Más de 20.000 espectadores

Resultado de ida: Friburgo 3-0 Celta

Entrenadores: Claudio Giráldez (Celta) – Julian Schuster (Friburgo).