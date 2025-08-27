El Bayern Múnich inicia su camino en la Copa de Alemania 2025-26 enfrentando al Wehen Wiesbaden en la primera ronda del torneo. El compromiso se disputará este miércoles 27 de agosto en la Brita-Arena, desde las 13:45 horas en Colombia y las 20:45 en España y Alemania, en un partido que despierta gran interés por la posible titularidad de Luis Díaz, flamante fichaje del club bávaro.

Los dirigidos por Vincent Kompany llegan con gran confianza tras golear al RB Leipzig en la Bundesliga, mientras que el modesto Wehen Wiesbaden buscará dar la sorpresa en casa ante uno de los gigantes del fútbol europeo.

Dónde ver Wehen Wiesbaden vs Bayern Múnich en TV y online

El partido de la primera ronda de la Copa de Alemania entre Wehen Wiesbaden y Bayern Múnich tendrá las siguientes transmisiones oficiales en diferentes países:

Colombia y el resto de Sudamérica: DISNEY PLUS (plataforma de streaming de ESPN).

DISNEY PLUS (plataforma de streaming de ESPN). España: Gol Stadium.

Gol Stadium. Estados Unidos: ESPN+.

De esta manera, los aficionados podrán seguir el debut del Bayern en el torneo nacional tanto en televisión como a través de plataformas digitales en vivo.

Dónde se juega el partido del Bayern Múnich

El escenario será la Brita-Arena, un estadio con capacidad para 15 mil espectadores, ubicado en Wiesbaden. Allí el club local, que milita en la tercera división del fútbol alemán, intentará hacer historia eliminando a uno de los grandes favoritos para levantar la copa.

A qué hora es el partido, país por país

El choque se disputará en horarios distintos según el país:

20:45: España, Alemania, Francia, Italia.

España, Alemania, Francia, Italia. 19:45: Inglaterra y Portugal.

Inglaterra y Portugal. 14:45: Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. 13:45: Colombia, Perú y Ecuador.

Colombia, Perú y Ecuador. 12:45: México y Centroamérica.

México y Centroamérica. 11:45: Estados Unidos (Costa Oeste).

Probables formaciones de Wehen Wiesbaden y Bayern Múnich

Wehen Wiesbaden: Florian Stritzel; Niklas May, Justin Janitzek, Jordy Gillekens, Ole Wohlers; Lukas Schleimer, Milad Nejad, Tarik Gözüsirin, Ryan Johannson; Moritz Flotho y Fatih Kaya. DT. Nils Döring.

Bayern Múnich: Jonas Urbig; Raphael Guerreiro, Kim Min-Jae, Jonathan Tah, Sacha Boey; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović, Lennart Karl; Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise. DT. Vincent Kompany.

Noticias del Bayern Múnich para el partido

El Bayern Múnich llega al partido con un ambiente positivo tras la contundente victoria por 6-0 sobre el RB Leipzig en la Bundesliga, donde Harry Kane marcó un triplete y Luis Díaz brilló con un gol y dos asistencias, confirmando el impacto inmediato del colombiano en el equipo.

Para este partido de copa se espera que Vincent Kompany rote la nómina, aunque el extremo guajiro tendría minutos para seguir consolidándose en el esquema. El entrenador también podría darle descanso a varias de sus figuras habituales, apostando por una mezcla de titulares y jugadores jóvenes.

El Wehen Wiesbaden, por su parte, afronta el compromiso sin presión y con la motivación de jugar frente a su afición contra uno de los clubes más grandes de Europa. La ilusión de dar la sorpresa en la Copa de Alemania será su principal motivación.