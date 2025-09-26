La Bundesliga 2025-26 continúa con uno de los encuentros más atractivos de la jornada: Bayern Múnich vs Werder Bremen, un clásico histórico del fútbol alemán que tendrá además la presencia del colombiano Luis Díaz como uno de los grandes protagonistas en el equipo bávaro.

El compromiso se disputará el viernes 26 de septiembre en el Allianz Arena de Múnich, desde las 13:30 horas en Colombia y las 20:30 en España y Alemania. Será la oportunidad de ver al Bayern confirmar su gran momento frente a un Werder Bremen que busca sorprender en un escenario siempre complicado.

Dónde ver Bayern Múnich vs Werder Bremen, partido de Bundesliga, en TV y online

El partido tendrá transmisión internacional en varias plataformas y países:

Colombia y resto de Sudamérica : exclusivo en Disney Plus (online).

: exclusivo en Disney Plus (online). España : DAZN y Amazon Prime Video.

: DAZN y Amazon Prime Video. Estados Unidos : ESPN 2.

: ESPN 2. México: Sky Sports.

De esta manera, los aficionados podrán seguir en vivo y en directo un encuentro que siempre despierta gran expectativa en el calendario de la Bundesliga.

Horarios del partido Bayern Múnich vs Werder Bremen por país

El choque no solo podrá verse en Alemania y Colombia, también en distintos países con los siguientes horarios confirmados:

Argentina: 15:30 horas

Chile: 15:30 horas

México: 12:30 horas

Perú: 13:30 horas

Estados Unidos (Este): 14:30 horas

Estados Unidos (Pacífico): 11:30 horas

Reino Unido: 19:30 horas

Portugal: 19:30 horas

Italia: 20:30 horas

Francia: 20:30 horas

Dónde se juega el partido del Bayern con Luis Díaz

El escenario de este compromiso será el Allianz Arena, estadio con capacidad para 75 mil espectadores. El recinto muniqués será nuevamente testigo de un partido de gran tradición entre dos históricos de Alemania, con un Bayern que quiere mantener su dominio y un Bremen que buscará sorprender en condición de visitante.

Probable formación del Bayern Múnich

El técnico Vincent Kompany dispondría de su once habitual con la presencia estelar de Luis Díaz:

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Sacha Boey, Dayot Upamecano, Kim Minjae, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Serge Gnabry, Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise.

Noticias del Bayern Múnich para el partido de la Bundesliga

El Bayern llega con una racha arrolladora: siete victorias consecutivas en siete partidos oficiales, incluyendo un triunfo 3-1 ante el Chelsea en Champions League y una goleada 4-1 frente al Hoffenheim en Bundesliga.

El equipo bávaro buscará su octava victoria consecutiva en el Allianz Arena, apoyado en su poder ofensivo liderado por Harry Kane y Luis Díaz. El colombiano suma minutos importantes desde el inicio de temporada y es clave en el esquema ofensivo de Kompany.

El Bayern acumula un amplio dominio frente al Bremen: en los últimos 31 enfrentamientos oficiales solo perdió una vez, aunque esa derrota por 1-0 se dio justamente en el Allianz Arena hace 20 meses.

En cuanto a bajas, no podrán estar disponibles Jamal Musiala, Alphonso Davies, Hiroki Itō, Josip Stanišić ni Jonas Urbig, todos por lesión.

Bajas confirmadas en Werder Bremen

El equipo visitante llega con varias ausencias significativas. No estarán disponibles Deman (lesión de tobillo), Stark (problemas en la cadera), Wöber (muslo) ni Weiser, que sufrió una rotura del ligamento cruzado. Además, el portero titular Mio Backhaus será baja a corto plazo por lesión en el hombro, lo que complica el panorama para el cuadro de Bremen en su visita a Múnich.

Con estas circunstancias, el Werder intentará sobreponerse a las adversidades y dar la gran sorpresa de la jornada en la Bundesliga.