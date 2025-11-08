La Bundesliga 2025-26 vive una nueva jornada con el líder en acción. Este sábado 8 de noviembre, el Bayern Múnich visita al Union Berlin en el Stadion An der Alten Försterei, un escenario donde el conjunto local suele hacerse fuerte. El partido se jugará desde las 9:30 a.m. (hora de Colombia) y las 15:30 (hora de España y Alemania), en el marco de la Fecha 10 del campeonato alemán.

El equipo dirigido por Vincent Kompany, con la presencia del colombiano Luis Díaz, busca mantener su paso perfecto tras nueve victorias consecutivas. Por su parte, el Union Berlin atraviesa una temporada irregular, lejos de los puestos de clasificación a torneos europeos, pero con la ilusión de sorprender al actual campeón y cortar su racha.

Dónde ver Union Berlin vs Bayern Múnich en TV y online

El duelo entre Union Berlin y Bayern Múnich podrá seguirse en vivo a través de diferentes plataformas según el país:

Colombia y el resto de Sudamérica: transmisión por ESPN (TV) y DISNEY+ (online) .

transmisión por y . México: disponible en Sky Sports .

disponible en . España: transmisión a través de Amazon Prime Video y DAZN .

transmisión a través de y . Estados Unidos: el partido se verá por ESPN Deportes.

El encuentro promete ser uno de los más atractivos de la jornada, con el Bayern buscando mantener su liderazgo y el Union decidido a hacerse fuerte ante su público.

Dónde se juega el partido del Bayern Múnich este 8 de noviembre

El escenario del compromiso será el Stadion An der Alten Försterei, en Berlín, con capacidad para 22.000 espectadores. Este recinto es conocido por su ambiente compacto y su cercanía entre el público y los jugadores, lo que lo convierte en un estadio particularmente difícil para los visitantes.

El Union Berlin, que se caracteriza por su orden defensivo y su juego directo, espera aprovechar el impulso de su afición para frenar a un Bayern intratable.

A qué hora es el partido de Luis Díaz con el Bayern, país por país

Colombia, Perú y Ecuador: 9:30 a.m.

9:30 a.m. México: 8:30 a.m.

8:30 a.m. Argentina, Chile y Uruguay: 11:30 a.m.

11:30 a.m. Estados Unidos (Este): 10:30 a.m.

10:30 a.m. España y Alemania: 15:30 p.m.

15:30 p.m. Reino Unido: 14:30 p.m.

Cómo llegan Bayern Múnich y Union Berlin en la Bundesliga

Bayern Múnich llega como líder absoluto de la Bundesliga con 27 puntos en nueve jornadas. Su rendimiento ha sido perfecto: nueve victorias en nueve partidos, 33 goles a favor y solo 4 en contra. El conjunto bávaro ha mostrado una solidez en todas las líneas, y el técnico Vincent Kompany ha logrado imprimir un estilo vertical, con presión alta y mucha movilidad en ataque.

El colombiano Luis Díaz ha sido una de las grandes figuras del equipo desde su llegada, aportando desequilibrio, velocidad y gol. Comparte el frente de ataque con Harry Kane, máximo artillero del torneo, y el joven Lennart Karl, en una ofensiva que intimida a cualquier rival.

Por su parte, Union Berlin se encuentra en la décima posición con 11 puntos. El conjunto capitalino ha tenido un inicio de temporada irregular, alternando buenos rendimientos como local con dificultades fuera de casa. Para este partido, no podrá contar con su capitán Christopher Trimmel, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, ni con Andrik Markgraf y Robert Skov, ambos lesionados.

A pesar de las ausencias, el equipo berlinés mantiene su identidad: solidez defensiva, transiciones rápidas y un juego aéreo potente, factores que intentará aprovechar ante un rival que suele asumir el control del balón desde el primer minuto.

Probables alineaciones del partido de la Bundesliga

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Sacha Boey, Dayot Upamecano, Kim Min-jae, Konrad Laimer; Tom Bischof, Joshua Kimmich, Serge Gnabry; Luis Díaz, Lennart Karl y Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

Union Berlin: Frederik Rønnow; Josip Juranovic, Kevin Vogt, Diogo Leite, Robin Gosens; Janik Haberer, Lucas Tousart, Brenden Aaronson; Benedict Hollerbach, Sheraldo Becker y Kevin Behrens. DT: Nenad Bjelica.

Un líder sólido ante un rival incómodo

El Bayern Múnich llega con todo su poderío ofensivo y el objetivo de mantener su invicto, mientras el Union Berlin confía en su fortaleza como local para dar la sorpresa. Con Luis Díaz como protagonista en el ataque bávaro y un rival dispuesto a jugar sin complejos, el encuentro promete ritmo, intensidad y emociones desde el primer minuto en Berlín.