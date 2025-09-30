La Champions League 2025-26 continúa este martes 30 de septiembre con un duelo inédito en la historia del torneo: Bayern Múnich vs Pafos. El partido se jugará en el Limassol Stadium de Chipre, escenario con capacidad para 10 mil espectadores, desde las 21:00 en España y las 14:00 en Colombia.

El encuentro enfrenta al campeón alemán, que atraviesa un arranque de temporada impecable con ocho victorias en ocho partidos, contra un debutante en la máxima competición continental como el Pafos FC. Para el equipo bávaro, con Luis Díaz como una de sus principales figuras ofensivas, es la oportunidad de seguir consolidando su favoritismo en el grupo.

Dónde ver Bayern Múnich vs Pafos de la Champions League en TV y online

El compromiso será transmitido en distintos países a través de las siguientes señales:

España : Movistar Liga de Campeones 6 (Movistar Plus+ 183; Orange 278) y, en el multi, Movistar Liga de Campeones 4 (Movistar Plus+ 180; Orange 276).

: Movistar Liga de Campeones 6 (Movistar Plus+ 183; Orange 278) y, en el multi, Movistar Liga de Campeones 4 (Movistar Plus+ 180; Orange 276). Colombia y resto de Sudamérica : ESPN en TV y Disney Plus online.

: ESPN en TV y Disney Plus online. México : Caliente TV.

: Caliente TV. Estados Unidos: Paramount+ y TUDN online.

De esta manera, los aficionados tendrán múltiples opciones para disfrutar del partido en vivo, tanto en televisión como en plataformas digitales.

Horarios del partido Bayern vs Pafos en distintos países

El choque podrá seguirse en directo en diferentes lugares del mundo en los siguientes horarios:

Argentina: 16:00 horas

Chile: 16:00 horas

Perú: 14:00 horas

México: 13:00 horas

Estados Unidos (Este): 15:00 horas

Estados Unidos (Pacífico): 12:00 horas

Reino Unido: 20:00 horas

Portugal: 20:00 horas

Francia: 21:00 horas

Italia: 21:00 horas

Alemania: 21:00 horas

Probable alineación del Bayern Múnich en la visita a Chipre

El técnico Vincent Kompany presentaría su once habitual, con Luis Díaz como titular indiscutido en el frente ofensivo:

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Sacha Boey, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Serge Gnabry, Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise. DT: Vincent Kompany.

Noticias del Bayern Múnich para el partido de la Champions

El Bayern Múnich llega con un registro perfecto en este inicio de temporada: ocho victorias en ocho partidos oficiales, incluyendo la Supercopa Franz Beckenbauer, cinco triunfos en la Bundesliga, el debut exitoso en la Copa DFB y su estreno en Champions League.

El conjunto muniqués visita Chipre con la confianza de mantener su invicto y sumar su segunda victoria europea. Para los alemanes, el Pafos es considerado el rival más accesible del grupo, pero Kompany ha advertido que no habrá exceso de confianza.

En cuanto a bajas, el Bayern no podrá contar con varios jugadores importantes: Alphonso Davies (rotura de ligamento cruzado), Hiroki Ito (fractura de metatarsiano), Jamal Musiala (fractura de pierna y tobillo), Josip Stanišić (ligamento medial) y Jonas Urbig (isquiotibiales). Aun así, la profundidad de la plantilla le permite mantener un once competitivo con figuras como Harry Kane y Luis Díaz.

Situación del Pafos FC

El Pafos FC vive un momento histórico con su primera participación en la Champions League. Tras un debut con empate visitando a Olympiacos, el equipo chipriota ahora recibe en casa al gigante bávaro, en un partido que será recordado por su afición.

El equipo no podrá contar con Bruno Felipe, expulsado en el duelo anterior, pero espera que el apoyo del público y la motivación de enfrentar a uno de los clubes más grandes del mundo les permita plantar cara.

Bayern Múnich vs Pafos: un choque con mucho en juego

El encuentro entre Bayern y Pafos representa la diferencia entre un histórico que busca ampliar su dominio en Europa y un debutante que sueña con sorprender. Luis Díaz, en gran nivel desde su llegada a Múnich, será una de las claves ofensivas de los bávaros en Chipre.