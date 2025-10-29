Bayern Múnich vuelve a escena en la Copa de Alemania 2025-26 con la misión de mantener vivo su sueño de reconquistar un título que no gana desde 2020. Este miércoles 29 de octubre, el equipo de Vincent Kompany, con el colombiano Luis Díaz entre los convocados, enfrentará al 1. FC Köln en el RheinEnergieStadion, por la segunda ronda del torneo. El compromiso comenzará a las 21:45 en España y las 14:45 en Colombia, en una cita que promete intensidad y espectáculo.

El Bayern llega como el gran favorito, aunque la historia recuerda que el Köln ya supo eliminarlo en este mismo torneo hace más de medio siglo. Con figuras de talla mundial como Harry Kane, Serge Gnabry y Luis Díaz, los bávaros intentarán imponer su jerarquía ante un rival que buscará dar la sorpresa ante su público.

Dónde ver Bayern Múnich vs Köln en TV y online

El partido correspondiente a la segunda ronda de la Copa de Alemania contará con transmisión en múltiples plataformas, dependiendo del país:

España: MOVISTAR+ y GOL PLAY.

MOVISTAR+ y GOL PLAY. Colombia y el resto de Sudamérica: transmisión online exclusiva en DISNEY+ .

transmisión . México: ESPN 2 (TV) y DISNEY+ (online) .

ESPN 2 (TV) y . Estados Unidos: ESPN Deportes (TV) y Fubo (online).

Estas opciones garantizan cobertura total del encuentro, con señal en alta definición y análisis en vivo. En Latinoamérica, el compromiso podrá seguirse a través de DISNEY+, donde también estarán disponibles las repeticiones y los momentos destacados del partido.

Dónde se juega el partido: RheinEnergieStadion, en Colonia

El escenario de este encuentro será el RheinEnergieStadion, ubicado en la ciudad de Colonia, con una capacidad para 50.000 espectadores. Este estadio es uno de los más modernos de Alemania y una auténtica fortaleza para el 1. FC Köln, que buscará apoyarse en su afición para desafiar al club más ganador del país.

El ambiente promete ser vibrante. Las entradas se agotaron con varios días de anticipación, y el Bayern, pese a su favoritismo, sabe que jugar en Colonia siempre representa un reto adicional por la presión del público y la motivación del rival.

A qué hora es el partido país por país

El horario permite disfrutar del duelo tanto en Europa como en América Latina en una franja ideal para los aficionados. Será uno de los partidos más destacados del miércoles en el fútbol europeo, con la expectativa de ver a Luis Díaz en acción por Copa.

España: 21:45

21:45 Portugal: 20:45

20:45 Alemania: 21:45

21:45 Colombia, Perú y Ecuador: 14:45

14:45 México: 13:45

13:45 Argentina y Chile: 16:45

16:45 Brasil: 16:45

16:45 Estados Unidos (ET): 15:45

15:45 Reino Unido: 20:45

20:45 Francia e Italia: 21:45

Un poco de historia entre Bayern y Colonia en la Copa de Alemania

El FC Bayern y el 1. FC Köln se han enfrentado en seis ocasiones dentro de la Copa de Alemania, con un saldo ampliamente favorable para los bávaros: cinco victorias y una sola derrota.

Esa caída, sin embargo, quedó marcada en la historia del torneo. Ocurrió en la temporada 1971/72, cuando el Bayern cayó 1-5 en el partido de vuelta de los cuartos de final disputado justamente en Colonia. A pesar de haber ganado 3-0 en la ida, el conjunto renano logró revertir la eliminatoria y avanzar de ronda, protagonizando una de las grandes sorpresas de la competición.

Desde entonces, el Bayern ha dominado cada cruce. En los más recientes enfrentamientos por Copa, ha impuesto su jerarquía con goleadas y actuaciones brillantes, dejando claro por qué es el club más ganador del certamen.

Bayern Múnich en la Copa de Alemania: el más ganador del torneo

El Bayern Múnich es el máximo campeón de la Copa de Alemania, con 20 títulos en su historia. No obstante, el gigante bávaro no logra levantar el trofeo desde 2020, una sequía inusual para una institución acostumbrada a ganar. Desde entonces, el equipo ha sufrido eliminaciones tempranas en distintas ediciones, incluso ante rivales de menor categoría. En esta campaña, el objetivo es claro: llegar nuevamente a la final y recuperar el dominio nacional.

En la presente edición, el Bayern ya superó la primera ronda tras vencer 2-3 al Wehen Wiesbaden, con un doblete de Harry Kane y un tanto de Michael Olise. Ahora, busca dar otro paso firme hacia los cuartos de final, en un torneo que históricamente le ha servido para reafirmar su hegemonía.

Posible formación del Bayern Múnich ante el Köln

Bayern Múnich: Jonas Urbig; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Raphael Guerreiro; Konrad Laimer, Aleksandar Pavlovic; Serge Gnabry, Nicolas Jackson, Luis Díaz; Harry Kane. DT: Vincent Kompany.