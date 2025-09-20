La Bundesliga 2025-26 sigue su curso y este sábado se disputará uno de los partidos más atractivos de la Fecha 4: Bayern Múnich vs Hoffenheim. El encuentro tendrá como escenario el PreZero Arena de Sinsheim, un estadio con capacidad para 30 mil espectadores, que se vestirá de gala para recibir al campeón alemán y a una de sus máximas figuras en la actualidad, el colombiano Luis Díaz.

El partido está programado para el sábado 20 de septiembre a las 08:30 horas en Colombia y 15:30 en España y Alemania. Bayern llega con un inicio arrollador en la liga, mientras que Hoffenheim intentará hacerse fuerte en casa para frenar al equipo más goleador del campeonato en este arranque de temporada.

Dónde ver Bayern Múnich vs Hoffenheim de la Bundesliga en TV y online

El partido contará con transmisión internacional en distintas señales oficiales:

Colombia y resto de Sudamérica : ESPN en TV y Disney Plus vía streaming.

: ESPN en TV y Disney Plus vía streaming. España : DAZN y Amazon Prime Video.

: DAZN y Amazon Prime Video. México : Sky Sports.

: Sky Sports. Estados Unidos: ESPN.

Con estas opciones, los aficionados tendrán la posibilidad de seguir el encuentro tanto por televisión como en plataformas digitales en tiempo real.

Horarios del partido del Bayern en distintos países

Además de Colombia, España y Alemania, el Bayern vs Hoffenheim podrá disfrutarse en vivo en los siguientes horarios internacionales:

Argentina: 10:30 horas

Chile: 09:30 horas

México: 07:30 horas

Estados Unidos (Este): 09:30 horas

Estados Unidos (Pacífico): 06:30 horas

Reino Unido: 14:30 horas

Portugal: 14:30 horas

Francia: 15:30 horas

Italia: 15:30 horas

El encuentro será seguido de cerca por millones de hinchas, no solo por la magnitud del Bayern, sino también por la expectativa que genera la actuación de Luis Díaz en el fútbol alemán.

Probable formación del Bayern Múnich ante Hoffenheim

La inclusión de Luis Díaz en el once inicial vuelve a ser una de las grandes noticias para la afición colombiana, que sigue con atención cada partido del extremo guajiro en el fútbol europeo.

Manuel Neuer; Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise. DT: Vincent Kompany.

Noticias del Bayern Múnich para el partido visitando a Hoffenheim

El inicio de temporada del Bayern ha sido espectacular. El equipo de Vincent Kompany suma 14 goles en sus tres primeros partidos de Bundesliga, manteniendo además un registro perfecto en condición de visitante durante el 2025. El técnico belga destacó la importancia de mantener la regularidad: “Lo más importante en la situación actual es que también ganemos contra el Hoffenheim. Marcamos muchos goles, pero tenemos que seguir trabajando duro para mantener este impulso”.

No obstante, el conjunto bávaro llega con varias bajas sensibles. No estarán disponibles Alphonso Davies (rotura de ligamentos cruzados), Hiroki Ito (fractura del metatarso), Jamal Musiala (luxación del tobillo y fractura del peroné) ni Josip Stanišić, que sufrió una lesión parcial en el ligamento interno de la rodilla derecha. A pesar de ello, el Bayern mantiene un plantel de enorme jerarquía, con figuras como Harry Kane, Serge Gnabry y Luis Díaz para liderar su ofensiva.

El PreZero Arena será testigo de un enfrentamiento vibrante, en el que Hoffenheim buscará sorprender y el Bayern intentará mantener su paso perfecto en la Bundesliga.