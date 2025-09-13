La Fecha 3 de la Bundesliga 2025-26 trae un duelo muy esperado: Bayern Múnich vs Hamburgo, partido que tendrá lugar este sábado 13 de septiembre en el Allianz Arena de Múnich. El compromiso comenzará a las 11:30 a.m. en Colombia y a las 18:30 en Alemania y España, con un Bayern que arranca el curso en plena forma y un Hamburgo recién ascendido que quiere sorprender.

Este partido despierta gran expectativa no solo por el choque entre un gigante histórico y un clásico que regresa a la máxima categoría, sino también por la presencia de Luis Díaz, fichaje estrella del Bayern para esta temporada y protagonista en los primeros partidos del equipo bajo la dirección de Vincent Kompany.

Horario del partido Bayern Múnich vs Hamburgo de la Bundesliga

El duelo de la tercera jornada de la Bundesliga se disputará en el Allianz Arena, casa del campeón alemán. Estos son los horarios destacados:

España y Alemania : 18:30 horas

: 18:30 horas Colombia, Perú y Ecuador : 11:30 horas

: 11:30 horas México (CDMX) : 10:30 horas

: 10:30 horas Argentina, Uruguay y Chile : 13:30 horas

: 13:30 horas Estados Unidos (EST) : 12:30 horas

: 12:30 horas Estados Unidos (PST): 09:30 horas

Dónde ver Bayern Múnich vs Hamburgo en TV y online

El encuentro contará con transmisión internacional en diferentes plataformas:

Colombia y Sudamérica : DISNEY PLUS.

: DISNEY PLUS. España : DAZN y Amazon Prime Video.

: DAZN y Amazon Prime Video. México : Sky Sports.

: Sky Sports. Estados Unidos: ESPN+.

Será la oportunidad para seguir a figuras como Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz, quienes comandan el ataque bávaro, frente a un Hamburgo que busca consolidarse en su regreso a la élite.

Probable formación de Bayern Múnich

El entrenador Vincent Kompany prepara una alineación competitiva, con algunas variantes tras el parón internacional:

Bayern Múnich: Jonas Urbig; Raphael Guerreiro, Kim Min-Jae, Jonathan Tah, Sacha Boey; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović, Lennart Karl; Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise.

Noticias del Bayern Múnich para el partido de la Bundesliga

El Bayern llega con cuatro victorias en sus primeros cuatro partidos oficiales, incluyendo dos en la Bundesliga con un registro goleador histórico: nueve tantos en dos encuentros. La dupla entre Kane y Luis Díaz empieza a consolidarse, aportando goles y asistencias en un inicio que ilusiona a la afición.

No obstante, el equipo todavía no cuenta con varios jugadores claves por lesión. Alphonso Davies, Hiroki Ito y Jamal Musiala siguen de baja, lo que obliga a Kompany a mantener variantes en defensa y mediocampo.

Hamburgo y su regreso a la Bundesliga

Tras siete años en segunda división, el Hamburgo regresó a la máxima categoría y busca estabilizarse en la Bundesliga. Su DT Merlin Polzin reconoció que enfrentar al Bayern es hacerlo como “segundo favorito”, pero subrayó que su equipo está en la élite por méritos propios.

El HSV viene de sufrir una dura derrota en el derbi frente al St. Pauli (0-2) justo antes del parón internacional. Además, el club se reforzó con Albert Sambi Lokonga y Fábio Vieira, procedentes del Arsenal, en busca de mayor solidez en el mediocampo.

El gran problema del Hamburgo hasta ahora ha sido su falta de gol. Junto con el Borussia Mönchengladbach, es uno de los dos equipos que aún no han marcado en lo que va de Bundesliga.

Altas y bajas para el Bayern Múnich vs Hamburgo

El Bayern afronta el partido con plantel casi completo tras el parón de selecciones. Todos los internacionales regresaron en buena forma, pero seguirán ausentes por lesión Alphonso Davies, Hiroki Ito y Jamal Musiala, bajas sensibles para Kompany.

Por parte del Hamburgo, Giorgi Gocholeishvili no podrá estar por sanción, mientras que la participación de Yussuf Poulsen es duda debido a un control de carga física.