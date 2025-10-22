La Champions League 2025-26 continúa con un partidazo este miércoles 22 de octubre: el Bayern Múnich recibe al Club Brujas en el Allianz Arena, por la tercera jornada de la fase de liga. El encuentro está programado para las 21:00 en España y las 14:00 en Colombia. Marcará un nuevo capítulo en la participación del colombiano Luis Díaz con el conjunto bávaro.

El equipo dirigido por Vincent Kompany llega con puntaje perfecto tras dos triunfos convincentes, mientras que el Club Brujas buscará dar el golpe y mantenerse en la pelea por la clasificación. Un duelo entre dos clubes que apuestan al juego ofensivo y que promete emociones desde el primer minuto en uno de los estadios más imponentes de Europa.

Dónde ver en TV y ONLINE Bayern Múnich vs Brujas en España, Colombia y el mundo

El compromiso contará con una cobertura global a través de múltiples plataformas oficiales:

España: MOVISTAR Liga de Campeones (diales M60 y O115) y LaLiga TV Bar.

MOVISTAR Liga de Campeones (diales M60 y O115) y LaLiga TV Bar. Colombia y Sudamérica: ESPN en TV y DISNEY+ en streaming.

en TV y en streaming. México: TNT Sports, Max y Amazon Prime Video.

Estados Unidos: Paramount+ y Amazon Prime Video.

Todas las señales ofrecerán transmisión en alta definición y análisis en vivo antes y después del encuentro, con seguimiento especial al rendimiento del colombiano Luis Díaz.

Dónde se juega el partido de la Champions: Allianz Arena, el coloso bávaro

El escenario del encuentro será el Allianz Arena, en Múnich, un estadio con capacidad para 75.000 espectadores y reconocido por su espectacular iluminación exterior. Considerado uno de los templos del fútbol mundial, será el escenario ideal para un choque entre un Bayern lanzado en Europa y un Brujas que busca seguir siendo protagonista.

El club alemán mantiene una fortaleza impresionante en casa, donde rara vez deja escapar puntos en Champions League. Con Kompany al mando, el Bayern ha potenciado su ataque y ha integrado a Luis Díaz como pieza clave en el frente ofensivo junto a Harry Kane y Michael Olise.

A qué hora es el partido país por país

El horario central europeo permitirá que millones de aficionados puedan seguir este choque entre líderes de grupo, con gran expectativa por la actuación de Luis Díaz en Múnich.

España: 21:00

21:00 Reino Unido: 20:00

20:00 Colombia, Perú y Ecuador: 14:00

14:00 Argentina y Chile: 16:00

16:00 México: 13:00

13:00 Estados Unidos (ET): 15:00

15:00 Brasil: 16:00

16:00 Francia, Italia y Alemania: 21:00.

Probables alineaciones de Bayern Múnich y Club Brujas

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Sacha Boey, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Tom Bischof, Nicolas Jackson; Michael Olise, Luis Díaz y Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

Club Brujas: Nordin Jackers; Joaquin Seys, Jorne Spileers, Brandon Mechele, Bjorn Meijer; Aleksandar Stankovic, Hans Vanaken, Carlos Forbs; Cisse Sandra, Christos Tzolis y Nicolo Tresoldi. DT: Nicky Hayen.

Así van Bayern Múnich y Club Brujas en la Champions League

El Bayern Múnich ha tenido un comienzo perfecto en esta edición de la Champions. En la primera jornada derrotó al Chelsea (3-1) en casa, y en la segunda superó sin problemas al Pafos (1-5) como visitante. Con 6 puntos y un diferencial de +7, los bávaros lideran su grupo y mantienen su estatus de favoritos para avanzar de ronda.

El proyecto de Vincent Kompany ha logrado un equilibrio entre juventud y experiencia. El aporte de Harry Kane como referente goleador, la solidez de Upamecano en defensa y el desequilibrio por las bandas de Luis Díaz y Michael Olise le han dado al equipo una nueva dimensión ofensiva.

Por su parte, el Club Brujas también tuvo un arranque prometedor, venciendo en su debut al AS Mónaco (4-1), pero cayó en la segunda fecha frente al Atalanta (2-1) en Bérgamo. Con 3 puntos y un diferencial positivo, el conjunto belga mantiene intactas sus posibilidades de clasificación, aunque la visita al Allianz Arena será su prueba más exigente.

El técnico Nicky Hayen apuesta por un sistema dinámico con Hans Vanaken como eje creativo y los jóvenes Tzolis y Tresoldi en el frente de ataque. Su objetivo será mantener la solidez defensiva y aprovechar los espacios en el contragolpe ante un Bayern que domina la posesión.

Luis Díaz en la Champions League con el Bayern

El colombiano Luis Díaz continúa afianzándose como titular en el Bayern Múnich. Este será su tercer partido en la Champions League con el conjunto alemán, tras haber sido inicialista en los dos anteriores. Suma 135 minutos en el torneo, todavía sin goles ni asistencias, pero con actuaciones destacadas por su desequilibrio y aporte defensivo.

En la temporada general, el guajiro acumula 11 partidos, 7 goles y 4 asistencias, consolidándose como uno de los jugadores más determinantes del equipo. Su entendimiento con Harry Kane y la confianza que le ha dado Kompany lo mantienen como una de las grandes cartas ofensivas del Bayern.

El partido ante Brujas será una oportunidad clave para que Luis Díaz consiga su primer gol europeo con el club y siga afianzándose en la élite del fútbol continental, representando al fútbol colombiano en la máxima competición de clubes del mundo.