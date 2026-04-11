La Saudí Pro League entra en su tramo decisivo y el líder del campeonato, Al Nassr, afronta una nueva salida en su defensa del primer lugar. Este sábado 11 de abril visitará a Al Okhdood en un partido que enfrenta realidades opuestas en la tabla.

El compromiso se jugará desde las 20:00 en España y las 13:00 en Colombia. El gran atractivo vuelve a ser Cristiano Ronaldo, uno de los goleadores del certamen y protagonista de la racha triunfal del conjunto dirigido por Jorge Jesus.

Dónde ver Al Okhdood vs Al Nassr en TV y online

La transmisión del partido dependerá del país en el que te encuentres. Estas son las señales confirmadas:

Colombia y resto de Sudamérica: Sin señal confirmada de manera oficial.

Sin señal confirmada de manera oficial. México: FOX ONE.

FOX ONE. Estados Unidos: FOX Soccer Plus.

Se recomienda revisar la programación actualizada en cada operador antes del inicio del encuentro para confirmar disponibilidad en vivo.

A qué hora juega Al Okhdood vs Al Nassr país por país

El duelo correspondiente a la jornada 28 de la Saudí Pro League se disputará en los siguientes horarios:

España: 20:00

20:00 Colombia: 13:00

13:00 México (CDMX): 12:00

12:00 Argentina: 15:00

15:00 Chile: 15:00

15:00 Perú: 13:00

13:00 Ecuador: 13:00

13:00 Venezuela: 14:00

14:00 Estados Unidos (ET): 14:00.

Dónde se juega el partido de Al Nassr este sábado

El encuentro se disputará en el Prince Hathloul bin Abdul Aziz Sport City, recinto con capacidad para más de 10 mil espectadores. Un escenario que suele presentar un ambiente intenso cuando recibe a los grandes del campeonato saudí. La localía será un factor importante para Al Okhdood, que necesita sumar puntos en su lucha por la permanencia.

Cómo llegan Al Nassr y Al Okhdood en la tabla

Al Nassr es el líder de la competencia con 70 puntos en 27 partidos. Ha firmado una campaña dominante con 23 victorias, un empate y apenas tres derrotas. Además, llega en un momento extraordinario tras encadenar quince victorias consecutivas en todas las competiciones.

Al Okhdood, por su parte, es penúltimo en la clasificación con 16 puntos en 27 juegos. Sin embargo, llega con nuevo impulso después de vencer 1-0 a Al Fateh el 5 de abril. Ese resultado representó su segunda victoria en los últimos cuatro partidos y mantiene vivas sus opciones de salvación. Aun así, se encuentra siete puntos por debajo de la zona segura, aunque con un partido menos que algunos rivales directos.

Cristiano Ronaldo, en la pelea por ser el goleador de la Saudí Pro League

Cristiano Ronaldo atraviesa un gran momento. Viene de marcar un doblete ante Al Najma y ya suma 23 anotaciones en el campeonato. Actualmente es tercero en la tabla de goleadores, solo superado por Ivan Toney, quien acumula 27 tantos con Al Ahli, y por Julián Quiñones, que suma 26 con Al Qadsiah. El portugués será nuevamente la referencia ofensiva de un equipo que quiere mantener su ventaja en lo más alto de la clasificación.

Probable alineación de Al Nassr vs. Al Okhdood

Jorge Jesus podría apostar por el siguiente once inicial:

Bento Krepski; Nawaf Boushal, Abdulelah Al-Amri, Mohamed Simakan, Ayman Yahya; Marcelo Brozovic, Angelo, Abdulrahman Ghareeb; Sadio Mané, Joao Felix y Cristiano Ronaldo.

Un equipo equilibrado y con variantes ofensivas que buscará imponer su jerarquía desde el inicio.

Ficha del partido Al Okhdood vs Al Nassr

Competencia: Saudí Pro League – Jornada 28

Fecha: Sábado 11 de abril

Estadio: Prince Hathloul bin Abdul Aziz Sport City (capacidad: 10.000+)

Tabla: Al Nassr líder (70 pts) | Al Okhdood penúltimo (16 pts)

Dato clave: Cristiano Ronaldo suma 23 goles y viene de un doblete en la jornada anterior.