Borussia Dortmund enfrentará un desafío mayúsculo en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2024-25 ante el Barcelona. Después de la goleada 4-0 sufrida en el compromiso de ida, el conjunto alemán necesita una noche histórica para seguir en el torneo, pero lo hará con varias ausencias importantes que condicionan su planteamiento.

De cara a este duelo en el Signal Iduna Park, el equipo dirigido por Niko Kovac no podrá contar con varios nombres habituales en su rotación. A las bajas confirmadas se suma la incertidumbre sobre el estado físico del capitán Emre Can, quien no entrenó con normalidad y podría quedar fuera del encuentro. Una situación que reduce aún más las opciones del cuadro alemán para intentar una remontada épica.

Cuatro bajas confirmadas en Borussia Dortmund para un partido decisivo de la Champions League

En la previa del choque contra el Barcelona, Borussia Dortmund confirmó que no podrá contar con Nico Schlotterbeck, Marcel Sabitzer, Cole Campbell y Filippo Mané. Todos están descartados por distintas molestias físicas o procesos de recuperación que no les permitirán estar en condiciones para este compromiso clave en el calendario europeo.

Nico Schlotterbeck y Marcel Sabitzer

y representan dos piezas claves en el sistema defensivo y la construcción desde el medio campo. Cole Campbell, joven promesa del club, también queda fuera por lesión, al igual que Filippo Mané.

Estas ausencias limitan notablemente las variantes que puede manejar el entrenador del Dortmund, especialmente en defensa y transición ofensiva, justo ante un rival que llega con la serie muy a favor y con su plantel casi completo.

La duda de Emre Can y su posible reemplazo ante el Barcelona

La gran incógnita de la convocatoria es Emre Can. El capitán del equipo no participó en la última sesión de entrenamiento previa al encuentro. Según explicó Niko Kovac en rueda de prensa, el mediocampista alemán ha estado arrastrando molestias musculares durante semanas, en particular en los aductores, y se le concedió un descanso como medida preventiva.

“Hoy le dimos descanso a Emre en el entrenamiento. Lleva semanas con problemas musculares en el aductor y siempre está apretando los dientes. Hay que recalcar eso. Es posible que no juegue mañana; ya veremos”, declaró el entrenador.

En caso de que Emre Can no sea de la partida, la zaga del Dortmund podría reestructurarse con la inclusión de Ramy Bensebaini, quien acompañaría a Niklas Süle y Waldemar Anton en una línea de tres defensores.

Un reto monumental con un plantel disminuido

El Borussia Dortmund no solo enfrenta un marcador adverso, sino también una situación médica delicada. La necesidad de remontar cuatro goles ante un Barcelona que viene en racha se ve aún más compleja con un plantel que ha sufrido bajas sensibles en todas sus líneas. El encuentro está programado para disputarse este miércoles, y la expectativa está centrada en si el BVB podrá responder a la exigencia sin varias de sus piezas clave.