Después del vibrante 3-3 en el Estadio Olímpico Lluís Companys, la semifinal de la Champions League entre Inter de Milán y Barcelona quedó totalmente abierta. Todo se definirá en la vuelta que se disputará en el Giuseppe Meazza, un escenario histórico en el que los azulgranas buscarán sellar el paso a la gran final de la edición 2024-25 del torneo más prestigioso del continente.

Para ese partido, el técnico Hansi Flick contará con una noticia alentadora: un par de futbolistas con quienes se mantenía la expectativa sobre su presencia, sí estarán aptos para el duelo. Las dudas, eso sí, se mantienen sobre una de las grandes figuras del equipo, pero hay motivos para pensar que el Barcelona llegará con más armas que en el primer asalto.

El regreso más esperado en el Barcelona: vuelve Lewandowski

La principal incógnita de la previa está centrada en el estado físico de Robert Lewandowski. El delantero polaco, goleador del equipo y pieza determinante en la temporada, no estuvo en el partido de ida por una lesión sufrida días antes frente al Celta de Vigo. Sin embargo, el parte médico reciente habla de evolución favorable y el propio Hansi Flick alimentó la ilusión de los hinchas:

“Podría regresar para el partido de vuelta contra el Inter. Está progresando muy bien y sus avances son mucho mejores de lo que esperábamos. Veremos. Es un gran profesional y siempre trabaja duro para estar al 100%. Podría regresar el martes”. Su retorno sería un impulso ofensivo notable para un equipo que, si bien mostró buenos pasajes ante el Inter, extrañó su presencia en el área.

Alejandro Balde, la opción que esperan para la banda izquierda

Uno de los nombres por los que se esperará hasta último momento en la decisión de tener luz verde para volver es Alejandro Balde. El lateral izquierdo ha superado sus molestias físicas y viajará a Milán. A mediados de abril cayó lastimado. En ese momento, el Barcelona informó que había sufrido una «lesión distal del bíceps femoral de la pierna izquierda».

Está sobre el tiempo de la recuperación y sin estar al 100%, la idea es que viaje con el grupo y su presencia se decida o no sobre la hora del juego. Su regreso es clave por múltiples razones. Por un lado, Gerard Martin, quien lo reemplazó en la ida, tuvo dificultades para contener las arremetidas de Denzel Dumfries, uno de los más peligrosos del equipo italiano. Por otro, Balde aporta profundidad en ataque, velocidad en transición y conocimiento táctico que podría ser esencial para el plan del Barça.

Marc Casadò, podría ser una opción más en el mediocampo

El canterano Marc Casadò es otro que está en la última etapa de recuperación. A mediados de marzo sufrió una rotura parcial del ligamento lateral externo de la rodilla derecha. Y ahora, en los días previos a la visita a Milán, se le ha visto de nuevo entrenando con el grupo.

Aunque no es titular habitual, su presencia le da alternativas a Flick para reforzar la zona de recuperación, especialmente pensando en un posible escenario de prórroga o en el cierre del partido, si se necesita sostener el resultado. Casadò aporta orden, lectura de juego y frescura física en los tramos decisivos.

Jules Koundé, la baja confirmada

No todo son buenas noticias en la enfermería azulgrana. Jules Koundé no podrá estar disponible para este compromiso de vuelta. El defensor francés sufrió una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho durante el partido de ida, y los estudios médicos confirmaron que no se recuperará a tiempo.

Su ausencia obliga al cuerpo técnico a reorganizar la línea defensiva, que podría tener nuevamente a Ronald Araújo y Andreas Christensen como titulares. Además, con Casadò disponible, no se descarta que se mantenga el esquema que funcionó por momentos en el primer partido.

El panorama del Barcelona para la visita a Italia

El partido en Milán será una prueba de carácter para el Barcelona. El empate en casa dejó todo por decidir y, al no existir ya el criterio del gol visitante, la única certeza es que el que gane, clasificará. Si hay empate, habrá prórroga y, de persistir, penales.

Por eso, contar con futbolistas clave como Balde y posiblemente Lewandowski, además de recuperar profundidad de banco con Casadò, podría marcar la diferencia ante un rival que ya demostró que tiene contundencia ofensiva y fortaleza táctica.

El Inter también llega con sus propias dudas, especialmente por el esfuerzo físico que le significó el encuentro de ida. La batalla en Giuseppe Meazza se anticipa como una de las más igualadas de la temporada y cualquier detalle -como una recuperación o una baja de último momento- puede inclinar la balanza.

Flick ajusta su plan en la Champions League

El regreso de jugadores clave le permite a Hansi Flick más versatilidad para ajustar su estrategia. Las variantes en ataque con Lewandowski, la velocidad de Balde por la izquierda y la solvencia táctica que ofrece Casadò en el medio, le dan más margen de maniobra a un técnico que quiere escribir su propia historia europea con el club.

Barcelona se jugará la temporada internacional en este duelo. Ya tiene la Supercopa y la Copa del Rey, pero su gran aspiración es volver a lo más alto del fútbol continental. Recuperar jugadores a tiempo es una buena señal. Ahora, le queda plasmarlo en la cancha.