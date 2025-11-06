Lamine Yamal ha vuelto a ocupar el centro de la escena en el FC Barcelona. Durante el empate 3-3 ante Club Brugge en la fase de liga de la Champions, el extremo de 18 años marcó uno de los goles más destacados del partido, una jugada que rápidamente despertó comparaciones con un ídolo histórico del club: Lionel Messi.

Pero lo que terminó por marcar la noche fue su reacción. Ante la pregunta de un periodista que insinuó la similitud de su gol con uno clásico del argentino, Yamal respondió con una mezcla de humildad, respeto y ambición personal. Una declaración que pronto se hizo viral y que refleja el momento de maduración que vive la nueva gran joya del Barcelona.

El gol de Lamine Yamal a Brujas en Champions League

A los pocos minutos del segundo tiempo, el joven extremo marcó la diferencia. Con un movimiento que ya se está convirtiendo en su sello, encaró y ya fue imparable, aprovechando una asistencia de taco y venciendo la resistencia del arquero Nordin Jackers con un toque sutil al balón.

El gesto técnico, la estética de la jugada y la serenidad en la definición evocaron inmediatamente viejas imágenes de Lionel Messi, quien convirtió decenas de goles siguiendo esa misma diagonal desde el costado derecho.

Ese gol no solo tuvo un valor emocional:

Fue su quinto tanto en la temporada .

. Representó su segundo gol en esta edición de la Champions League , tras el que le marcó a Olympiacos.

, tras el que le marcó a Olympiacos. Le permitió llegar a 30 goles en 116 partidos oficiales con el Barcelona.

con el Barcelona. Y con apenas 18 años, ya suma 7 goles en Champions.

Su producción ofensiva continúa creciendo a un ritmo que coincide con su progresión como figura determinante en el esquema de Hansi Flick.

Comparación con Messi: la pregunta que lo hizo viral

Tras el partido, en zona mixta, un periodista buscó su reacción:

PERIODISTA: “Tu gol me hizo pensar en un ex jugador del Barça. ¿Sabes quién?”

LAMINE YAMAL: “No, ¿quién?”

PERIODISTA: “Lionel Messi”

LAMINE YAMAL: “No bueno, ha metido 1000 goles así, no puedo compararme a eso. Solo intento mejorar, hacer mi camino y ojalá lleguen muchos más goles así”.

La respuesta se difundió de inmediato. No hubo sonrisa nerviosa, ni evasiva, ni sobreconfianza. Hubo claridad. Yamal sabe dónde está parado. Sabe lo que significa Messi para el club, para la historia del fútbol y para varias generaciones de hinchas. Y, al mismo tiempo, reafirmó algo clave para su propio crecimiento: su carrera no es una copia, sino un camino propio.

Lamine Yamal y su identidad en el Barcelona

El canterano se ha convertido en una pieza indispensable en el nuevo proyecto blaugrana. Desde que asumió el dorsal 10, Yamal ha sido observado con lupa:

Por su estilo de juego.

Por su capacidad para desequilibrar.

Por cómo maneja la presión mediática que rodea a un jugador de su talento.

Lo que sucedió en Bélgica fue una muestra más de que no solo tiene condiciones técnicas, sino también madurez emocional. En las últimas semanas, Yamal ha estado involucrado en momentos de mucha exposición: discusiones en un Clásico, declaraciones que generaron polémica y la gestión de la expectativa constante. Sin embargo, su actuación ante Brujas y, sobre todo, su respuesta posterior, ponen el foco nuevamente donde él prefiere tenerlo: en el fútbol.

Humildad como bandera, ambición como motor para Lamine Yamal

Yamal no reniega de las comparaciones. Tampoco las busca. Ha mostrado que entiende perfectamente el contexto histórico del club en el que juega. Reconoce el legado de Messi, pero no se deja absorber por él.

En sus propias palabras:

“Solo intento mejorar.”

“Hacer mi camino.”

“Ojalá lleguen muchos más goles así.”

No está diciendo que no quiera marcar una era. Está diciendo que quiere hacerlo a su manera. Y en un Barcelona que necesita líderes nuevos, identidades frescas y jugadores que entiendan el peso de la camiseta sin dejarse aplastar por ella, ese mensaje es oro.

El gol fue hermoso.

La reacción fue aún más grande.