El Junior de Barranquilla visitará esta noche el mítico estadio Pascual Guerrero de Cali para medirse al hijo menor de la ciudad, el Atlético FC, en el duelo de vuelta por los Octavos de Final de la Copa BetPlay, también conocida como Copa Colombia. En el choque de ida disputado en Barranquilla, los Tiburones se impusieron 2-0 y llegan a la capital del Valle con la intención de sellar su clasificación a la siguiente fase del torneo.

Televisión y Streaming para ver hoy Atlético FC vs Junior

Partido : Atlético FC vs Junior FC

: Atlético FC vs Junior FC Fecha : Martes 2 de septiembre de 2025

: Martes 2 de septiembre de 2025 Hora : 7:30 p.m.

: 7:30 p.m. Evento : Octavos de Final de la Copa BetPlay – Partido revancha

: Octavos de Final de la Copa BetPlay – Partido revancha Estadio : Pascual Guerrero de Cali

: Pascual Guerrero de Cali Árbitro : Wilmar Montaño Guevara

: Wilmar Montaño Guevara Televisión : Win + Fútbol

: Win + Fútbol Streaming: Win Play

Junior con nómina mixta para asegurar la serie

Nada distinto a la clasificación pasa por la mente del conjunto rojiblanco. El equipo dirigido por el uruguayo Alfredo Arias quiere evitar sorpresas en la Sultana del Valle, tras un 2-0 en la ida que dejó la serie encaminada. Una eventual eliminación sería considerada una tragedia deportiva, dado que el rival pertenece a la segunda división del fútbol colombiano y no compite en igualdad de condiciones de historia ni de plantel.

A pesar de la ventaja, Junior afrontará el partido con seriedad, aunque con una nómina alternativa. Figuras como Jefferson Martínez, Didier Moreno, Fabián Ángel, Jhon Fredy Salazar, Bryan Castrillón y Andrés Steven ‘Tití’ Rodríguez tendrán la responsabilidad de conducir al equipo en Cali.

En defensa se perfilan Yeferson Moreno y Edwin Herrera por las bandas, mientras que en el centro de la zaga estarán Daniel Rivera y el uruguayo Lucas Monzón, con la opción de que aparezca José Cuenú, titular en el partido de ida. En el arco repetirá Jefferson Martínez, habitual en esta competencia.

Atlético FC sueña con dar la sorpresa

El Atlético FC llega motivado tras vencer 1-0 a Orsomarso en el Torneo de la B y confía en el impulso de jugar en casa para intentar una remontada histórica. El conjunto caleño utilizaría la base del equipo que compitió con decoro en Barranquilla y que ahora buscará plantarse firme en el Pascual Guerrero.

Si bien las probabilidades están en contra, los dirigidos por el club vallecaucano esperan que su orden defensivo y la intensidad de su juego puedan complicar a un Junior que, pese a las rotaciones, mantiene la obligación de avanzar en la Copa Colombia.