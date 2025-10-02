Dos colosos del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) vuelven a encontrarse en una eliminación directa en 2025. Esta vez, el escenario es la Copa BetPlay, en los cuartos de final de ida. El juego de esta noche en Barranquilla promete emociones y tensión, especialmente para el Junior, que busca revancha después de que en febrero de este año el América lo dejara en el camino en la Copa Sudamericana. En este 2025 ya se han enfrentado cuatro veces, con dos triunfos escarlatas y dos empates.

Junior FC vs América de Cali: horarios, canales y transmisión en directo

Partido: Junior de Barranquilla vs América de Cali

Junior de Barranquilla vs América de Cali Fecha: Jueves 2 de octubre de 2025

Jueves 2 de octubre de 2025 Hora: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Certamen: Cuartos de final de la Copa Colombia BetPlay – Partido de ida

Cuartos de final de la – Partido de ida Estadio: Metropolitano de Barranquilla

Metropolitano de Barranquilla Árbitro: Jonnathan Ortíz Tonguino

Jonnathan Ortíz Tonguino Televisión: Win + Fútbol

Win + Fútbol Streaming: Win Play

Junior busca sacar ventaja en casa

El Junior de Barranquilla tuvo un camino de sufrimiento hasta esta instancia, tras superar al Atlético FC de la segunda división en la tanda de penales. Ahora, con el ánimo renovado por su más reciente triunfo sobre Pasto en la Liga BetPlay, los rojiblancos confían en mantener el buen momento y pegar primero en la serie.

El técnico Alfredo Arias apostará por un equipo mixto, en el que Jefferson Martínez custodiará el arco. En la defensa estarán Edwin Herrera y Yeison Suárez en las bandas, mientras que Jermain Peña y Daniel Rivera ocuparán la zona central. En el mediocampo, Guillermo Celis compartirá la primera línea con Carlos Esparragoza, acompañado más adelante por Bryan Castrillón, Jesús Rivas y José Enamorado. En punta, el encargado de definir será el paraguayo, Guillermo Paiva.

“Todo será duro y parejo de acá en adelante, se nos viene de domingo a domingo Copa y Liga en simultáneo. Toca prepararse y concentrarse mucho, entramos en el momento decisivo de la temporada”, afirmó el DT Alfredo Arias en la previa del duelo.

América y sus variantes para el choque copero

El América de Cali clasificó tras vencer a Bucaramanga en octavos de final, pero llega a este partido con varios problemas internos y bajas sensibles. Rodrigo Holgado está suspendido, mientras que Eder Álvarez Balanta y Andrés Mosquera no estarán por lesión.

La buena noticia para los escarlatas es que, gracias al reglamento, podrán contar con Jean Pestaña y Josen Escobar, quienes habían sido expulsados ante Bucaramanga. Esto es posible porque el club tiene a tres jugadores en el Mundial Sub-20 con la Selección Colombia: Kener González, Joel Romero y José Cavadía.

De esta forma, el técnico David González podrá recomponer la defensa con la inclusión de Pestaña y Escobar. Además, Marcos Mina ocupará el lateral izquierdo y Cristian Tovar será inicialista en la zaga central.

Posibles alineaciones

Junior FC: Jefferson Martínez; Edwin Herrera, Daniel Rivera, Jermain Peña, Yeison Suárez; Guillermo Celis, Carlos Esparragoza; José Enamorado, Jesús Rivas o Teo Gutiérrez, Bryan Castrillón y Guillermo Paiva.

DT: Alfredo Arias

América de Cali: Jorge Soto; Mateo Castillo, Cristian Tovar, Jean Pestaña, Marcos Mina; Josen Escobar, Rafael Carrascal, Sebastián Navarro; Cristian Barrios, Dylan Borrero y Luis Ramos.

DT: Alex Escobar (E)