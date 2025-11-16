El Pascual Guerrero volverá a ser el escenario de un clásico cargado de historia y emoción. Este domingo 16 de noviembre de 2025, América de Cali y Atlético Nacional se enfrentan en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa BetPlay, un duelo que definirá al segundo finalista del certamen. El compromiso comenzará a las 5:00 p.m. (hora de Colombia).

El cuadro verdolaga, actual campeón del torneo, parte con una importante ventaja tras ganar 4-1 en la ida disputada en el Atanasio Girardot, mientras que América intentará una remontada épica ante su gente para mantener vivas sus aspiraciones de pelear por el título. Será un clásico con historia, rivalidad y mucho en juego, con ambos equipos presentando sus mejores nóminas.

Dónde ver América de Cali vs Atlético Nacional EN VIVO y ONLINE

El partido América de Cali vs Atlético Nacional por la Copa BetPlay 2025 se podrá ver en exclusiva por televisión a través de Win+ Fútbol. Además, los aficionados podrán seguir la transmisión online en la plataforma Win Play, disponible en todo el país mediante suscripción.

Detalles del partido:

Competencia: Copa BetPlay – Semifinal (partido de vuelta)

Copa BetPlay – Semifinal (partido de vuelta) Estadio: Pascual Guerrero, Cali

Pascual Guerrero, Cali Fecha: domingo 16 de noviembre de 2025

domingo 16 de noviembre de 2025 Hora: 5:00 p.m. (Colombia)

5:00 p.m. (Colombia) Transmisión TV: Win+ Fútbol

Win+ Fútbol Transmisión online: Win Play

El clásico entre escarlatas y verdolagas será dirigido por el árbitro Jairo Mayorga (Tolima), acompañado por los asistentes Cristian Aguirre (Caldas) y Juan Holguín (Bogotá). En el VAR estará Ricardo García (Santander), encargado de supervisar las jugadas determinantes del encuentro.

Cómo quedó el partido de ida entre Atlético Nacional y América de Cali

La serie comenzó en Medellín, en el estadio Atanasio Girardot, donde Atlético Nacional impuso toda su jerarquía con un contundente 4-1. Los goles verdolagas fueron obra de Juan Bauzá, Matheus Uribe, Juan Manuel Rengifo y Alfredo Morelos, mientras que Yojan Garcés marcó el descuento para América.

El resultado obliga al cuadro escarlata a ganar por tres goles de diferencia para igualar la serie y llevar la definición a los penaltis, o por cuatro tantos o más si quiere clasificar directamente a la gran final. En cambio, el conjunto antioqueño podría incluso perder por dos goles y aún así acceder a la siguiente fase.

Así llegaron América de Cali y Atlético Nacional a la semifinal de la Copa BetPlay

Atlético Nacional: el campeón que va por el bicampeonato. El conjunto dirigido por Diego Arias es el vigente campeón de la Copa BetPlay y ha demostrado su fortaleza en cada fase del certamen. Inició su camino eliminando a Cúcuta Deportivo, luego superó con autoridad a Deportes Quindío en octavos de final y a Once Caldas en los cuartos.

Nacional llega a la vuelta con una plantilla sólida y equilibrada, que mezcla experiencia y juventud. En la ida, Matheus Uribe y Juan Bauzá fueron figuras determinantes, junto con el goleador Alfredo Morelos, que atraviesa un gran momento.

Convocados de Atlético Nacional para la vuelta de la semifinal

Con esta nómina, el cuadro paisa buscará sostener la ventaja y clasificar nuevamente a la final del torneo, donde podría revalidar su título y consolidarse como el equipo más regular de la Copa.

Arqueros: Harlen Castillo y Luis Marquínez.

Harlen Castillo y Luis Marquínez. Defensores: William Tesillo, César Haydar, Simón García, Andrés Román, Cristian Uribe, Andrés Salazar y Camilo Cándido.

William Tesillo, César Haydar, Simón García, Andrés Román, Cristian Uribe, Andrés Salazar y Camilo Cándido. Mediocampistas : Elkin Rivero, Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Juan Manuel Zapata, Juan Manuel Rengifo, Juan Bauzá y Billy Arce.

: Elkin Rivero, Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Juan Manuel Zapata, Juan Manuel Rengifo, Juan Bauzá y Billy Arce. Delanteros: Marino Hinestroza, Dairon Asprilla, Marlos Moreno y Alfredo Morelos.

Marino Hinestroza, Dairon Asprilla, Marlos Moreno y Alfredo Morelos. DT: Diego Arias.

América de Cali: el desafío de remontar en el Pascual Guerrero

El conjunto escarlata, dirigido por David González, llega con una misión complicada, pero no imposible: revertir una diferencia de tres goles. América, que en los cuartos de final eliminó a Junior con autoridad, confía en su localía y en la presión del Pascual Guerrero, donde ha mostrado un alto rendimiento a lo largo de la temporada.

El técnico González contará con todo su poder ofensivo, incluyendo a Cristian Barrios, Dylan Borrero, Adrián Ramos y Yojan Garcés, este último autor del único gol americano en el duelo de ida.

Convocados de América de Cali para el duelo en el Pascual Guerrero

La misión de la remontada se intentará con estos jugadores:

Arqueros: Joel Graterol y Santiago Silva.

Joel Graterol y Santiago Silva. Defensores: Daniel Bocanegra, Cristian Tovar, Mateo Castillo, Marcos Mina, Brayan Correa y Nicolás Hernández.

Daniel Bocanegra, Cristian Tovar, Mateo Castillo, Marcos Mina, Brayan Correa y Nicolás Hernández. Mediocampistas: Josen Escobar, Rafael Carrascal, Andrés Felipe Roa, José Cavadía y Joel Romero.

Josen Escobar, Rafael Carrascal, Andrés Felipe Roa, José Cavadía y Joel Romero. Atacantes: Cristian Barrios, Dylan Borrero, Luis Ramos Leiva, Jan Franc Lucumí, Adrián Ramos, Yojan Garcés y Tilman Palacios.

Cristian Barrios, Dylan Borrero, Luis Ramos Leiva, Jan Franc Lucumí, Adrián Ramos, Yojan Garcés y Tilman Palacios. DT: David González.

El Pascual Guerrero se prepara para una noche decisiva

Con las tribunas completamente llenas y un ambiente de clásico nacional, el América vs Atlético Nacional promete ser un espectáculo futbolístico de alta intensidad. Los locales necesitan una remontada histórica para soñar con la final, mientras los visitantes buscarán ratificar su poderío y avanzar con autoridad.

El balón rodará a las 5:00 p.m. en Cali, en un partido que se podrá ver exclusivamente por Win+ Fútbol y Win Play, con transmisión para todo el país. Una cita imperdible entre dos de los equipos más grandes del fútbol colombiano en busca del título de la Copa BetPlay 2025.