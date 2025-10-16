América de Cali y Junior de Barranquilla se verán las caras este miércoles 15 de octubre en el estadio Pascual Guerrero, en un duelo decisivo por los cuartos de final de la Copa BetPlay. Los ‘Escarlatas’ parten con ventaja tras imponerse 2-1 en el juego de ida disputado en Barranquilla, pero el conjunto ‘Tiburón’ promete dar batalla para revertir la serie.

América vs Junior: Hora, Canal y Streaming para Copa BetPlay

Partido: América de Cali vs Junior

América de Cali vs Junior Fecha: Miércoles 15 de octubre de 2025

Miércoles 15 de octubre de 2025 Hora: 8:20 p.m.

8:20 p.m. Evento: Cuartos de Final de la Copa BetPlay – Partido de vuelta

Cuartos de Final de la Copa BetPlay – Partido de vuelta Árbitro: José Ortiz Novoa

José Ortiz Novoa Estadio: Pascual Guerrero de Cali

Pascual Guerrero de Cali Televisión: Win + Fútbol

Win + Fútbol Streaming: Win Play

Continúan protestas de hinchas americanos: partido a puerta cerrada

El compromiso se disputará a puerta cerrada, aunque los hinchas del América no se quedarán sin acompañar a su equipo. Se espera que cientos de seguidores se concentren en el Parque de las Banderas, al lado del estadio Pascual Guerrero, donde instalarán pantallas gigantes para ver el encuentro.

Este espacio se ha convertido en el punto de encuentro de la hinchada escarlata en los últimos partidos, tanto de Liga BetPlay como de Copa BetPlay, en medio de las protestas y restricciones de ingreso al escenario.

América de Cali: historia y datos a su favor

El América de Cali mantiene una clara paternidad sobre el Junior FC cuando juega en casa. El conjunto rojo ha sabido imponer su jerarquía tanto en la Liga BetPlay como en torneos internacionales y nacionales recientes, como la Copa Sudamericana y la Copa BetPlay.

En el duelo de ida, los dirigidos por César Farías lograron un valioso triunfo 2-1 en Barranquilla, por lo que un empate esta noche les bastará para avanzar a la semifinal. La estadística también los respalda: en los enfrentamientos directos, América suma 93 victorias, 63 empates y 68 derrotas ante los barranquilleros.

El Atlético Junior no vence al América como visitante desde el 12 de septiembre de 2020, cuando se impuso 0-2 en la final de la Superliga, conquistando aquel título en el mismo Pascual Guerrero. Desde entonces, la hegemonía ha sido completamente escarlata.

Copa BetPlay: Junior FC busca la remontada en Cali

El equipo dirigido por Alfredo Arias llega con la obligación de ganar por dos o más goles si quiere clasificar directamente a semifinales. Una victoria por la mínima diferencia (1-0 o 3-2) forzará los penales, mientras que un empate o derrota sellará su eliminación.

Arias apostará por un once competitivo y sin reservas. Mauro Silveira custodiará el arco, mientras que la defensa estará conformada por Herrera, Báez, Rivera y Suárez. En el medio campo estarán Carlos Esparragoza junto a Didier Moreno, y la gran novedad será José Enamorado, quien vuelve tras superar molestias musculares. El ataque lo completan Yimmi Chará, Jesús Rivas y Guillermo Paiva.

El presente de ambos equipos marca realidades opuestas: mientras Junior FC ocupa la segunda posición en la Liga BetPlay II-2025, el América de Cali sigue en deuda en el torneo local, aunque ha mostrado solidez en esta Copa.

América vs Junior: un duelo con sabor a revancha

La cita de esta noche en el Pascual Guerrero promete emociones intensas. América de Cali buscará sellar su paso a la semifinal ante su gente —aunque desde afuera del estadio—, mientras Junior FC intentará romper una racha de cinco años sin ganar como visitante en Cali.

Ambos equipos llegan con la confianza en alto tras ganar sus partidos del fin de semana y con la firme intención de seguir avanzando en la Copa BetPlay, un torneo que cada vez toma más peso en el calendario del fútbol colombiano.