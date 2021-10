Se complica situación de Edwin Cardona en Boca Juniors: “Será difícil que se quede”

Edwin Cardona no la pasa bien en Boca Juniors. Por un lado, superó los inconvenientes que tuvo por temas disciplinarios, o más bien, decisiones suyas que no gustaron en el club y que tuvo que disculparse y reivindicarse. Pero por el otro, las lesiones no le han permitido tener continuidad.

Es por eso que Jorge Bermúdez, exfutbolista y compatriota suyo que integra el Consejo de Fútbol del equipo, habló del tema y prácticamente descartó la posibilidad de que el mediocampista continúe. “Cardona es un tremendo jugador de fútbol que está tratando de encontrar su nivel. Es muy difícil que se quede”, aseguró en el canal ESPN.

Y es que justo cuando el antioqueño estaba retomando el camino y aportándole fútbol al plantel, tuvo inconvenientes físicos que lo dejarán por lo menos un mes por fuera de las competencias, por lo que convencer al cuerpo técnico y directivos de una renovación será complicado.

Cabe resaltar que el tiempo se le acaba en diciembre, cuando finaliza su contrato y si esto pasa, deberá regresar a los Xolos de Tijuana, el cual es dueño de sus derechos deportivos. La opción de compra del volante es de cinco millones de dólares, por lo que es una decisión que implica muchas cosas, entre ellas, un buen rendimiento que no ha tenido.