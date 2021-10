Luis Suárez Charris y uno de los penaltis peor ejecutados

El colombiano Luis Suárez Charris, único colombiano titular en el reciente partido de Granada en LaLiga, protagonizó un blooper. ¡Vaya penalti! Lo erró sobre el final del juego ante Getafe.

Por la Fecha 10 de LaLiga, el equipo que además de él tiene en el plantel a Santiago Arias y Carlos Bacca jugó como local. Era partido clave para alejarse de la zona de descenso. El rival es el último en la tabla de posiciones. Granada ocupa el puesto 17. Duelo de necesitados. Allí estuvo Luis Suárez Charris como titular en el elenco que dirige Raúl Torrente.

El juego lo empezó ganando el visitante con anotación de Enes Unal. Empató el Granada en tiempo de adición. ¡Al minuto 90+7! Anotó José Molina tras pase de Luis Milla. Para ese momento en la cancha ya estaba Carlos Bacca (reemplazó a Darwin Machis). Minutos antes se había dado el blooper de Luis Suárez, quien falló en el intento de lograr el 1-1.

Fue a los 78 minutos cuando se hizo cargo de un penalti. Tras la revisión en el VAR se determinó que había existido una mano de Mauro Arambarri. Así que el samario tomó el balón y terminó enviándolo muy lejos de la portería. ¡Lo mandó por encima y por varios metros! ¿Qué le pasó? Él pareció echarle la culpa al campo. Algo de lo que estaba allí le molestó y terminó protagonizando un terrible momento para un atacante.

Él es uno que suma un par de goles en LaLiga en la temporada. El tercero lo erró de manera increíble. Tras hacerlo, Luis Suárez miró hacia atrás y señaló el lugar, aparentemente culpando a la condición de esa área del campo por sus problemas. ¿Habrá sido eso?

One of the worst penalties you’ll ever see via Granada’s Luis Suarez.

pic.twitter.com/EToWkaU3Lo

— Digital Jerseys  (@Fasn_Designs) October 28, 2021