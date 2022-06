Rafael Santos Borré es uno de los jugadores colombianos con mejor presente en el fútbol europeo y tras consagrarse con el Eintracht Frankfurt en la Europa League, se alista para enfrentar al Real Madrid en la Super Copa.

El delantero colombiano se encuentra en Colombia disfrutando de sus vacaciones y en las ultimas horas estuvo en Bogotá, en un evento de una marca patrocinadora. Allí llegó la prensa y además de la Selección Colombia, le preguntaron por su futuro deportivo.

“Estoy muy tranquilo en cuanto a mi futuro. Acabo de ganar la Europa League, vengo haciendo las cosas bien, vamos a jugar la Champions y eso me da tranquilidad, pero no me cierro a la posibilidad de escuchar ofertas y analizar lo que pueda pasar acá en adelante y si viene un club interesado, lo analizaré en su momento y tomaré la decisión que mejor me convenga”.