NBA: Los Nets le dicen ¡No! a Kyrie Irving y el base ni se entrenará hasta que se vacune

Una de las grandes novelas de la NBA pasa por algo extradeportiva, en años anteriores hablábamos sobre los jugadores libres, las nuevas incorporaciones y las internas, ahora, el tema central son las vacunas contra el Covid, que se vuelven obligatorias para algunas escuadras, como los Nets que se niega a usar a Kyrie Irving hasta que este se vacune.

Un artículo de la publicación Rolling Stone revela ahora que Irving ha mostrado en múltiples ocasiones su apoyo a los negacionistas de las vacunas contra el COVID-19. Irving, vicepresidente en el comité ejecutivo del sindicato de jugadores, recientemente comenzó a seguir y darle me gusta a las publicaciones de Instagram de un teórico de la conspiración que afirma que las “sociedades secretas” están implantando vacunas en un complot para conectar a los negros con una computadora maestra para “un plan de Satanás”.

Pasaron las semanas y Irving sigue con su decisión de no vacunarse, pero no solo está el problema con la NBA, sino que las políticas en New York contra el covid declaran que las personas que no se vacunen no podrán asistir a eventos en lugares cerrados como el Barclays Center de Brooklyn.

El gerente general del equipo, Sean Marks, emitió un comunicado anunciando la decisión.

“Debido a la naturaleza de la situación y tras mucha deliberación, decidimos que Kyrie Irving no jugará ni entrenará con el equipo hasta que sea elegible de hacerlo. Kyrie ha tomado una decisión personal y respetamos su derecho a hacerlo. Actualmente, esa decisión limita su habilidad de ser un integrante a tiempo completo del equipo y no podemos permitir que ningún elemento participe parcialmente.Es imperativo que continuemos construyendo la química como equipo y mantenernos firmes en nuestros valores de cohesión y sacrificio. Nuestro objetivo de ser campeones no ha cambiado y para lograrlo, cada miembro de la organización debe seguir el mismo rumbo. Estamos emocionados por el inicio de la temporada y esperamos tener una campaña exitosa que haga a Brooklyn sentirse orgulloso”.

Una de las posibilidades que se manejaba era la de habilitar al jugador para disputar los duelos como visitante, pero se desestimó por parte del equipo.

De igual forma, una eminencia como Michael Jordan salió al paso en la NBC para respaldar la política de la NBA en favor de las vacunas: “Estoy al unísono con la Liga. Todos han dado su opinión sobre las vacunas. Creo firmemente en la ciencia …Voy a ceñirme a eso, y espero que todos sigan las reglas”.