NBA: Las estrellas de la NBA que se niegan a vacunarse ¡Por favor!

La normativa sanitarias de algunos Estados de USA han exigido la vacunación obligatoria, así, equipos de la NBA como Golden State Warriors y Brooklyn Nets están en problemas, ya que dos de sus estrellas se niegan a vacunarse, de dicha forma no podrían jugar los partidos como locales de sus equipos ¡No aprenden!

Las dos estrellas que no piensan vacunarse, y que han declarado que no lo harán son Kyrie Irving, de los Nets, y Andrew Wiggins, de los Warriors (en las últimas horas se sumó Bradly Beal al séquito de conspiranoicos que no piensan hacerlo), lo peor del caso es que todos ellos son jugadores fundamentales para sus equipos, mientras Irving completa al big 3 de los Nets, Wiggins es un muy buen escudero de Steph en los Warrios.

Y es que cada razón es más absurda que la anterior, pero lo de Irving es impresionante. Un artículo de la publicación Rolling Stone revela ahora que Irving ha mostrado en múltiples ocasiones su apoyo a los negacionistas de las vacunas contra el COVID-19. Irving, vicepresidente en el comité ejecutivo del sindicato de jugadores, recientemente comenzó a seguir y darle me gusta a las publicaciones de Instagram de un teórico de la conspiración que afirma que las “sociedades secretas” están implantando vacunas en un complot para conectar a los negros con una computadora maestra para “un plan de Satanás”.

Por otro lado, la NBA sacó un comunicado en respuesta a la solicitud de Andrew de no vacunarse por motivos “religiosos”: “Después de analizarlo, la NBA rechaza la petición de Andrew Wiggins de recibir una excepción religiosa del departamento de salud pública para no cumplir la normativa que obligará a las personas a partir de doce años a tener un patrón completo de vacunación para participar en eventos celebrados en interiores. Wiggins no podrá jugar los partidos que los Warriors disputen como equipo local hasta que no cumpla con las normas de vacunación”.

De dicha forma, no solo sería la pérdida de los partidos como locales de estos jugadores, sino una significante suma de dinero en cada uno de esos encuentros.