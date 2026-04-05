La FA Cup entra en su fase decisiva con un atractivo enfrentamiento entre West Ham United y Leeds United. Ambos equipos buscan instalarse en semifinales y mantener viva la ilusión de conquistar el torneo más antiguo del mundo.

El partido se jugará el domingo 5 de abril y contará con transmisión internacional en diferentes plataformas. Acá todos los detalles sobre dónde ver West Ham vs Leeds en vivo, horarios por país, probables alineaciones, el camino de ambos clubes hasta esta instancia y su historial en la competición.

¿A qué hora es West Ham vs Leeds? Horarios por país

El compromiso se disputará en los siguientes horarios internacionales:

España: 17:30

17:30 Colombia: 10:30

10:30 Inglaterra: 16:30

16:30 México (CDMX): 09:30

09:30 Argentina: 12:30

12:30 Chile: 12:30

12:30 Estados Unidos (ET): 10:30

10:30 Estados Unidos (PT): 07:30.

Dónde ver West Ham vs Leeds de la FA Cup en TV y online

La transmisión del partido estará disponible de la siguiente manera:

España: DAZN y DAZN App.

y DAZN App. Colombia y resto de Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium .

y . México: HBO Max .

. Estados Unidos: ESPN Deportes en Fubo Sports .

en . Inglaterra: Sky Sports.

El estadio de los cuartos de final de la FA Cup: London Stadium

El duelo se disputará en el London Stadium, con capacidad para más de 62.000 espectadores. Es la casa del West Ham y uno de los estadios más imponentes del fútbol inglés. La localía será un factor importante para los dirigidos por Nuno Espírito Santo en un cruce que promete equilibrio y tensión.

Cómo llegaron West Ham y Leeds a los cuartos de final de la FA Cup

West Ham avanzó tras eliminar a Queens Park Rangers (2-1), Burton Albion (0-1) y Brentford, al que superó en la tanda de penaltis en un partido muy disputado. El equipo mostró solidez defensiva y capacidad para resolver momentos decisivos.

Leeds United también tuvo un camino exigente. Dejó en el camino a Derby County (1-3), Birmingham City (por penaltis) y Norwich City (3-0). El conjunto dirigido por Daniel Farke llega con confianza tras una actuación convincente en la ronda anterior.

Cuántas veces han ganado la FA Cup West Ham y Leeds

West Ham United suma 3 títulos en la FA Cup. El más reciente lo consiguió en 1980, y desde entonces ha tenido participaciones destacadas sin lograr una nueva consagración.

Leeds United, por su parte, tiene un título, conquistado en 1972. Aunque su palmarés en el torneo es más corto, el club mantiene la ambición de volver a disputar instancias decisivas.

Probables alineaciones de West Ham vs Leeds

West Ham: Alphonse Areola; Aaron Wan-Bissaka, Konstantinos Mavropanos, Axel Disasi, El Hadji Malick Diouf; Tomas Soucek, Soungoutou Magassa, Mateus Fernandes; Jarrod Bowen, Callum Wilson y Adama Traoré. DT: Nuno Espírito Santo.

Leeds United: Lucas Perri; Pascal Struijk, Jaka Bijol, Joe Rodon; Jayden Bogle, Anton Stach, Sean Longstaff, Ethan Ampadu, James Justin; Brenden Aaronson y Lukas Nmecha. DT: Daniel Farke.

Ficha del partido West Ham vs Leeds United

Competencia: FA Cup – Cuartos de final

Fecha: Domingo 5 de abril

Hora: 17:30 (España) | 10:30 (Colombia)

Estadio: London Stadium, Londres

Capacidad: Más de 62.000 espectadores.