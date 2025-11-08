La Premier League 2025-26 continúa su actividad con un duelo de alto voltaje en Londres. Este sábado 8 de diciembre, el Tottenham Hotspur recibe al Manchester United en el Tottenham Hotspur Stadium, en el marco de la Jornada 11 del campeonato inglés. El partido comenzará a las 13:30 (hora de España) y 7:30 (hora de Colombia).

Ambos equipos llegan con la misma cantidad de puntos en la tabla (17), aunque con sensaciones diferentes. Los dirigidos por Thomas Frank buscarán levantarse tras caer en el derbi ante Chelsea, mientras que los Red Devils, bajo el mando de Rúben Amorim, intentarán dar continuidad a su mejora futbolística y volver a la senda de la victoria tras empatar con Nottingham Forest.

Dónde ver Tottenham vs Manchester United en TV y online

El compromiso entre Tottenham Hotspur y Manchester United podrá verse en vivo y online a través de las siguientes plataformas:

España: transmisión por DAZN 2 (Movistar 71) y la app oficial de DAZN .

transmisión por y la . Colombia y el resto de Sudamérica: disponible online en DISNEY+ PREMIUM .

disponible . México: transmisión en CALIENTE TV .

transmisión en . Estados Unidos: el encuentro podrá seguirse en Telemundo , USA Network y Fubo Sports .

el encuentro podrá seguirse en , y . Reino Unido: transmisión por Sky Sports en todas sus plataformas.

El duelo promete intensidad desde el inicio, con dos propuestas ofensivas y una gran cantidad de talento en el campo. Tottenham apuesta por su estilo de posesión y velocidad, mientras que Manchester United tratará de aprovechar la solidez de su mediocampo para controlar el ritmo del juego.

Dónde se juega el partido de Manchester United en la Premier League

El encuentro se disputará en el Tottenham Hotspur Stadium, un moderno recinto inaugurado en 2019 con capacidad para más de 62.000 espectadores. Considerado uno de los estadios más tecnológicos del mundo, será el escenario de un enfrentamiento que, como cada temporada, tiene implicaciones directas en la lucha por los puestos europeos.

La atmósfera promete ser imponente en Londres, donde los hinchas de los Spurs esperan una reacción inmediata del equipo tras la derrota en la fecha anterior.

A qué hora es el partido de la Premier League, país por país

España: 13:30

13:30 Colombia, Perú y Ecuador: 7:30

7:30 México: 6:30

6:30 Argentina, Chile y Uruguay: 9:30

9:30 Estados Unidos (Este): 7:30

7:30 Estados Unidos (Pacífico): 4:30

4:30 Reino Unido: 12:30

12:30 Francia, Alemania e Italia: 13:30

Noticias y actualidad del partido a disputarse en el Tottenham Stadium

El Tottenham Hotspur llega a este encuentro después de caer por 0-1 ante Chelsea en la jornada 10, resultado que lo dejó en la sexta posición de la Premier con 17 puntos. El equipo de Thomas Frank ha mostrado un fútbol dinámico, pero sufre por la falta de contundencia en los últimos metros. Kolo Muani será nuevamente la referencia ofensiva, acompañado por el talento de Xavi Simons y Mohammed Kudus, mientras que el uruguayo Rodrigo Bentancur y el portugués João Palhinha sostendrán el mediocampo.

Por su parte, el Manchester United viene de un empate 2-2 ante Nottingham Forest, con goles de Casemiro y Amad Diallo, un resultado que le permitió mantener el octavo puesto con 17 unidades. Bajo el mando de Rúben Amorim, el conjunto de Old Trafford ha mostrado una mejoría en su estructura táctica, con la solidez de De Ligt y Maguire en defensa y la creatividad de Bruno Fernandes en el mediocampo.

Posibles alineaciones del partido

Tottenham Hotspur: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cuti Romero, Micky Van de Ven, Destiny Udogie; João Palhinha, Rodrigo Bentancur, Mohammed Kudus, Xavi Simons, Wilson Odobert; Kolo Muani. DT: Thomas Frank.

Manchester United: Senne Lammens; Diogo Dalot, Harry Maguire, Matthijs De Ligt, Luke Shaw; Casemiro, Amad Diallo, Bruno Fernandes; Bryan Mbeumo, Mason Mount y Matheus Cunha. DT: Rúben Amorim.

Un duelo directo por los puestos europeos

El enfrentamiento entre Tottenham y Manchester United será una de las grandes citas del fin de semana en la Premier League. Ambos equipos buscan afianzarse entre los ocho primeros y no perder terreno frente a los líderes. Los londinenses intentarán hacerse fuertes en casa, mientras que los de Amorim apuestan por un golpe de autoridad a domicilio.

Con figuras de talla mundial en ambos bandos y una lucha pareja en la tabla, Londres será testigo de un partido cargado de intensidad, táctica y talento, digno de dos históricos del fútbol inglés.