La Jornada 12 de la Premier League 2025-26 cierra con un atractivo duelo entre dos clubes históricos: Manchester United vs Everton, un partido que llega en un momento crucial para ambos equipos. Aunque los dos han tenido un inicio de temporada irregular, necesitan sumar para recuperar terreno en la clasificación y acercarse a los puestos europeos.

El encuentro se disputará el lunes 24 de noviembre, desde las 21:00 en España y las 15:00 en Colombia, en el legendario Old Trafford, un estadio con capacidad para 74 mil espectadores y uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial. El ambiente promete ser intenso, especialmente para un equipo local urgido de resultados.

Dónde ver Manchester United vs Everton HOY: TV y plataformas online

La transmisión del encuentro contará con diferentes señales oficiales según el país:

España: La señal del partido estará disponible en: DAZN 1 (Movistar 70), DAZN 1 Bar (Movistar 148) y DAZN App

La señal del partido estará disponible en: Colombia y el resto de Sudamérica: La única plataforma autorizada será DISNEY+ PREMIUM , que transmitirá el duelo en alta calidad.

La única plataforma autorizada será , que transmitirá el duelo en alta calidad. México: El encuentro podrá seguirse por HBO+ y TNT , operadores oficiales para la Premier League en el país.

El encuentro podrá seguirse por y , operadores oficiales para la Premier League en el país. Estados Unidos: La opción de transmisión será Peacock, plataforma oficial para ver la Premier League en territorio estadounidense.

Detalles del partido: Manchester United vs Everton

Competencia: Premier League 2025-26 – Jornada 12

Premier League 2025-26 – Jornada 12 Estadio: Old Trafford, Manchester

Old Trafford, Manchester Fecha: Lunes 24 de noviembre de 2025

Lunes 24 de noviembre de 2025 Hora: 15:00 en Colombia | 21:00 en España

15:00 en Colombia | 21:00 en España Transmisión TV: DAZN 1 / DAZN 1 Bar (España); HBO+ y TNT (México)

DAZN 1 / DAZN 1 Bar (España); HBO+ y TNT (México) Transmisión online: DISNEY+ PREMIUM (Sudamérica), Peacock (EE. UU.), DAZN App (España).

A qué hora se juega Manchester United vs Everton país por país

España: 21:00

21:00 Colombia, Perú y Ecuador: 15:00

15:00 Chile, Bolivia y Venezuela: 16:00

16:00 Argentina, Uruguay y Brasil: 17:00

17:00 México (centro): 14:00

14:00 Estados Unidos: 15:00 ET | 12:00 PT

15:00 ET | 12:00 PT Reino Unido: 20:00

20:00 Alemania, Francia e Italia: 21:00

21:00 Portugal: 20:00

Probables alineaciones para Manchester United vs Everton

Manchester United: Senne Lammens; Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Luke Shaw; Noussair Mazraoui, Casemiro, Bruno Fernandes, Patrick Dorgu; Bryan Mbeumo, Amad Diallo y Joshua Zirkzee. DT: Ruben Amorim.

Everton: Jordan Pickford; Jake O’Brien, Michael Keane, James Tarkowski, Vitaliy Mykolenko; James Garner, Idrissa Gueye; Ilman Ndiaye, Kiernan Dewsbury-Hall, Jack Grealish; Thierno Barry. DT: David Moyes.

Cómo llegan Manchester United y Everton a la Jornada 12 de la Premier League

El Manchester United atraviesa un momento complicado. Se encuentra en la décima posición con 18 puntos en 11 partidos, y no ha podido ganar en sus dos presentaciones recientes: empató con Nottingham Forest y con Tottenham, dejando dudas en su rendimiento ofensivo y defensivo. Ruben Amorim sigue ajustando piezas, pero el equipo necesita una victoria urgente para evitar rezagarse en la tabla.

El Everton, por su parte, está en la casilla 13 con una campaña irregular, aunque llega con un impulso importante: una victoria sólida ante Fulham, que alivió la presión y dio confianza al equipo dirigido por David Moyes. Su desafío será sostener esa mejoría ante un rival históricamente difícil y en un estadio complicado.

Noticias de los equipos antes del partido en Old Trafford

El United tendrá varias bajas clave. Benjamin Sesko estará fuera “durante algunas semanas” por una lesión en la rodilla sufrida antes del parón internacional. Harry Maguire tampoco podrá estar, tras lesionarse en el empate ante los Spurs. Estas ausencias obligarán a Ruben Amorim a ajustar su defensa y ataque.

En el Everton, Merlin Rohl fue operado de una hernia y no regresará en varias semanas. Además, Nathan Patterson y Jarrad Branthwaite están descartados por lesiones en la ingle y los isquiotibiales, respectivamente. Moyes deberá reorganizar su línea defensiva para mantener estabilidad frente a los atacantes del United.

Con ambos equipos necesitados y con bajas sensibles, este duelo promete ser tácticamente intenso y determinante para la lucha en la mitad de la tabla.