La Jornada 18 de la Premier League presenta un duelo londinense con mucho en juego entre Crystal Palace y Tottenham Hotspur. El partido se disputará en Selhurst Park y enfrenta a dos equipos con realidades distintas, pero con la necesidad común de sumar puntos clave en la recta final del año calendario.

Crystal Palace llega instalado en la zona media-alta de la tabla, mientras que Tottenham intenta recuperar terreno tras una primera mitad de temporada irregular. El contexto, las bajas y el historial reciente convierten este encuentro en uno de los más atractivos de la jornada dominical en Inglaterra.

Cuándo se juega Crystal Palace vs Tottenham

El partido se jugará el domingo 28 de diciembre, con los siguientes horarios internacionales:

España: 17:30

17:30 Colombia: 11:30

Será un compromiso ideal para seguir en horario estelar europeo y en la mañana de América Latina, dentro de una fecha cargada de fútbol en la Premier League.

Premier League: Dónde ver Crystal Palace vs Tottenham en TV y online

La transmisión del partido estará disponible en distintas plataformas, según el país:

España: DAZN y DAZN 1 (dial 70 en Movistar+).

DAZN y DAZN 1 (dial 70 en Movistar+). Colombia y resto de Sudamérica: ESPN en TV y Disney+ Premium de manera online.

ESPN en TV y Disney+ Premium de manera online. México: HBO Max (streaming).

HBO Max (streaming). Estados Unidos: Universo, USA Network, Peacock y Fubo.

Universo, USA Network, Peacock y Fubo. Inglaterra: Sky Sports.

Estas señales garantizan cobertura completa para uno de los cruces más esperados del fin de semana en la liga inglesa.

Dónde se juega el partido de Crystal Palace este fin de semana

El encuentro se disputará en Selhurst Park, estadio habitual del Crystal Palace. El recinto, con capacidad para más de 25.000 espectadores, suele ofrecer un ambiente intenso y muy cercano al campo de juego, un factor que el equipo local busca aprovechar ante los Spurs.

Horarios del partido en otros países

Además de España y Colombia, estos son algunos horarios destacados:

Argentina, Uruguay, Chile: 13:30

13:30 México (CDMX): 10:30

10:30 Brasil: 13:30

13:30 Estados Unidos (costa este): 11:30

11:30 Inglaterra: 16:30

Un horario accesible que permitirá un seguimiento masivo del partido en distintos continentes.

Probables alineaciones de Crystal Palace y Tottenham

Crystal Palace: Dean Henderson; Jaydee Canvot, Maxence Lacroix, Marc Guéhi; Nathaniel Clyne, Adam Wharton, Will Hughes, Tyrick Mitchell; Yérmy Pino, Justin Devenny; Jean-Philippe Mateta. DT. Oliver Glasner.

Tottenham Hotspur: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Kevin Danso, Micky van de Ven, Djed Spence; Archie Gray, Rodrigo Bentancur; Mohammed Kudus, Lucas Bergvall, Kolo Muani; Richarlison. DT. Thomas Frank.

Así llegan Crystal Palace y Tottenham al partido

Crystal Palace ocupa la octava casilla de la tabla con 26 puntos en 17 partidos, una campaña sólida que lo mantiene en la pelea por puestos europeos. Sin embargo, el equipo ha sufrido varios contratiempos físicos. Chris Richards es duda tras resentirse del pie ante Arsenal, mientras que Eddie Nketiah también llega con molestias, aunque podría estar disponible.

Las bajas confirmadas del Palace incluyen a Ismaila Sarr (Convocatoria internacional), Daniel Muñoz (rodilla), Daichi Kamada (isquiotibiales), Cheick Doucouré (rodilla), Chadi Riad (rodilla) y Caleb Kporha (espalda). Aun así, Jean-Philippe Mateta apunta a ser titular, luego de jugar los 90 minutos a mitad de semana y tras haberle marcado al Tottenham en este mismo duelo la temporada pasada.

Tottenham llega con más urgencias. El conjunto londinense es 14.º con 22 puntos, lejos de los puestos que esperaba ocupar a esta altura del campeonato. Además, tendrá ausencias sensibles: Xavi Simons inicia una sanción de tres partidos y Cristian Romero está suspendido, con riesgo incluso de una sanción mayor por parte de la FA.

En defensa, Kevin Danso aparece como el reemplazo natural de Romero. En ataque, Richarlison toma ventaja para ser titular tras marcar desde el banquillo en la fecha anterior. Siguen fuera por lesión Kota Takai, Dominic Solanke, James Maddison, Dejan Kulusevski y Destiny Udogie, además de Pape Sarr e Yves Bissouma, ausentes por la Copa Africana de Naciones.

Un clásico londinense con mucho en juego

Crystal Palace vs Tottenham promete intensidad, ritmo y un contexto de necesidad para ambos equipos. Con aspiraciones distintas pero la misma urgencia por sumar, el duelo en Selhurst Park se perfila como uno de los partidos más atractivos de la Jornada 18 de la Premier League.