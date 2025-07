El Seguro Social completó el pago del miércoles 23 de julio para beneficiarios nacidos entre el 21 y el 31 de cualquier mes. Este depósito corresponde al ciclo de pagos programados para jubilados, SSDI y beneficiarios del programa en curso.

Si estás en este grupo, debes saber que tu cheque ya fue emitido y transferido a tu cuenta bancaria o tarjeta Direct Express de acuerdo con el calendario habitual de la Administración del Seguro Social (SSA).

El pago del 23 de julio del Seguro Social completa el ciclo regular del mes

El pago realizado el 23 de julio fue el último ciclo programado del Seguro Social en julio para quienes reciben beneficios por jubilación, discapacidad o sobreviviente. El calendario oficial establece tres rondas de pagos según la fecha de nacimiento, y el miércoles pasado fue el turno de los nacidos del 21 al 31.

En promedio, los cheques enviados alcanzaron cerca de $2,002 por persona, aunque el monto exacto depende de varios factores: años trabajados, salario promedio, edad de jubilación y otros elementos individuales que determinan tu beneficio mensual.Es importante destacar que este pago corresponde únicamente a beneficiarios que comenzaron a recibir sus cheques después de mayo de 1997. Aquellos que reciben SSI o cuyos beneficios empezaron antes de esa fecha ya habían cobrado previamente en el mes, según su calendario específico.

Si perteneces a este grupo y no has visto reflejado el depósito en tu cuenta o tarjeta, es recomendable revisar primero tu extracto bancario y verificar el estado de tu beneficio en el portal oficial My Social Security. Si encuentras algún error o retraso, puedes comunicarte directamente con la SSA para obtener asistencia específica.

Lo que podrás cobrar del Seguro Social según tu cotización y edad de jubilación

Aunque el promedio del pago en julio ha sido de aproximadamente 2.002 $, el importe que recibes puede ser mayor o menor dependiendo de tu historial laboral y tu edad de jubilación al momento de solicitar el beneficio.

La SSA utiliza una fórmula basada en tus 35 años con ingresos más altos, ajustados por inflación, para calcular la base de tu beneficio. Si te jubilaste a los 62 años, el pago es reducido respecto al beneficio completo; en cambio, quienes esperan hasta los 70 años pueden recibir un cheque significativamente más alto, incluso superior a los 4.000 $ mensuales si cumplieron todos los requisitos máximos.

Promedio general de jubilación: $1,976 al mes tras el ajuste COLA del 2,5 % en enero 2025

al mes tras el ajuste COLA del 2,5 % en enero 2025 Pago máximo para jubilados en edad completa: hasta $4,01 8, incluyendo el ajuste COLA

8, incluyendo el ajuste COLA Beneficio máximo para jubilación a los 70 años: hasta $5,108

Promedio SSDI mensual: $1,537 (con COLA) y máximo de $4,018 para casos con historial completo

Otro aspecto clave es el ajuste anual por costo de vida (COLA), que se aplica en enero de cada año. Por ahora, el aumento vigente corresponde al COLA aplicado desde enero de 2025 y se mantendrá igual hasta que se anuncie el próximo ajuste, previsto para octubre y aplicable en enero de 2026.

Pagos combinados del Seguro Social: ojo al importe de tu cheque

Recuerda también que los pagos del Seguro Social están sujetos a impuestos en función de tus ingresos combinados anuales. Si tu ingreso total supera ciertos umbrales, es posible que una parte de tu cheque mensual sea gravada a nivel federal.

En resumen: el pago de este miércoles 23 de julio corresponde al último grupo de beneficiarios programados para el mes. El próximo ciclo de pagos se iniciará en agosto siguiendo el mismo esquema por fecha de nacimiento. Si quieres conocer cómo se calcula tu monto o confirmar tu importe futuro, puedes consultar tu registro personal en My Social Security.