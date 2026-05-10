Cuba oficializa su nueva Ley de Ciudadanía

El gobierno de Cuba ha publicado en la Gaceta Oficial la esperada Ley 172/2024, conocida como la «Ley de Ciudadanía». Esta normativa, aprobada por la Asamblea Nacional en julio de 2024 pero mantenida sin publicar durante casi dos años, establece por primera vez un procedimiento formal para que los ciudadanos cubanos puedan renunciar a su nacionalidad. Sin embargo, la ley, que entrará en vigor 180 días después de su publicación, aproximadamente en noviembre de 2026, deja claro que la renuncia no es un derecho automático, sino una solicitud sujeta a la aprobación discrecional del Estado.

La nueva legislación responde a una demanda histórica de la diáspora, pero el mecanismo implementado mantiene un férreo control gubernamental. La decisión final no recae en el individuo que desea desvincularse, sino en las altas esferas del poder cubano, lo que genera incertidumbre sobre la aplicación práctica de este nuevo marco legal y sus verdaderas intenciones.

Requisitos y Proceso: Un Camino Supervisado por el Estado

Para iniciar el trámite de renuncia, el solicitante debe cumplir con cinco condiciones de manera simultánea. Es imprescindible ser mayor de 18 años y encontrarse físicamente fuera de Cuba. Además, se debe demostrar la posesión de una ciudadanía extranjera, no tener deudas pendientes con el Estado cubano y no estar sujeto a un proceso penal ni cumpliendo una condena. Estos requisitos buscan asegurar que solo quienes tienen una situación estable en otro país y están libres de obligaciones con Cuba puedan solicitar la desvinculación.

El proceso de solicitud debe realizarse ante el consulado cubano del país de residencia del interesado. La documentación requerida incluye una declaración jurada notarial, un certificado que acredite la ciudadanía extranjera, un certificado de residencia y los certificados de antecedentes penales tanto de Cuba como del país donde reside. Este conjunto de documentos subraya la formalidad y el control que el gobierno pretende ejercer sobre cada caso.

La Decisión Final: Discrecionalidad del Gobierno Cubano

El aspecto más controvertido de la nueva ley es que la renuncia no se hace efectiva con la simple solicitud. El artículo 50 de la norma estipula que «para que sea efectiva la renuncia a la ciudadanía cubana debe ser aceptada por la autoridad competente y emitido el correspondiente pronunciamiento». Esto significa que, hasta que el Estado cubano no emita una aprobación formal, la persona sigue siendo considerada ciudadana cubana para todos los efectos legales, con las obligaciones y derechos que ello conlleva.

La autoridad encargada de aprobar o denegar la solicitud varía. Corresponde al Presidente de la República en los casos de ciudadanía otorgada por decreto presidencial, y al ministro del Interior en el resto de las situaciones. La ley no establece plazos para que las autoridades emitan una resolución ni criterios objetivos que obliguen a la aprobación, lo que abre un amplio margen a la discrecionalidad y a posibles decisiones políticas. En 2024, el coronel Mario Méndez Mayedo, jefe de Inmigración, afirmó que «no hay ninguna intención de no aprobar una renuncia», pero insistió en que el Estado debe aceptarla formalmente.

Consecuencias y Nuevos Conceptos Legales

Una vez que la renuncia es aceptada, el individuo pasa a ser considerado extranjero a todos los efectos. Esto implica que para visitar Cuba, deberá utilizar su pasaporte extranjero, obtener una visa si es requerida y cumplir con toda la normativa de viaje para no nacionales. Según las declaraciones del coronel Méndez Mayedo, a partir de ese momento «el Estado cubano no tiene ninguna responsabilidad con esa persona, porque es un extranjero».

La «Ciudadanía Efectiva» y la Doble Nacionalidad

La ley introduce un concepto clave: la «ciudadanía efectiva». Este principio establece que los ciudadanos cubanos que también posean otra nacionalidad solo podrán hacer uso de la ciudadanía cubana mientras se encuentren en el territorio nacional. El artículo 15 anula explícitamente cualquier acto realizado por un ciudadano cubano mediante el uso de otra ciudadanía para que surta efectos en Cuba. De hecho, intentar entrar o salir del país con un pasaporte extranjero siendo ciudadano cubano constituye una infracción sancionable con multas que oscilan entre 300 y 500 cuotas.

La Privación de la Ciudadanía como Herramienta Política

La normativa también regula la privación de la ciudadanía, una medida que puede ser decretada por el Presidente. La causa es notablemente amplia y ha generado críticas: realizar «actos contrarios a los altos intereses políticos, económicos y sociales de la República de Cuba» desde el extranjero. En situaciones consideradas de «grave perjuicio» para la seguridad nacional, la privación puede ser dictada de manera sumaria, sin el procedimiento ordinario, consolidando una herramienta de posible represalia política contra opositores en la diáspora.

FAQs: Preguntas Frecuentes sobre la Ley de Ciudadanía

¿Qué es la nueva Ley de Ciudadanía de Cuba?

La Ley 172/2024 es una nueva normativa del Estado cubano que, por primera vez, establece un procedimiento oficial para que los ciudadanos puedan solicitar la renuncia a su ciudadanía. Sin embargo, esta renuncia no es automática y requiere la aceptación explícita de las autoridades cubanas.

¿Qué necesito para renunciar a la ciudadanía cubana?

Para renunciar a la ciudadanía cubana, debes cumplir cinco requisitos de forma simultánea: ser mayor de 18 años, residir en el extranjero, poseer otra ciudadanía, no tener deudas con el Estado cubano y carecer de antecedentes o procesos penales pendientes. La solicitud se gestiona en el consulado cubano correspondiente.

¿Puedo usar mi pasaporte extranjero en Cuba si soy cubano?

No, según el concepto de «ciudadanía efectiva» de la nueva ley, mientras te encuentres en territorio cubano, solo puedes hacer uso de tu ciudadanía cubana. Utilizar un pasaporte o ciudadanía extranjera para entrar, salir o realizar actos con efectos legales en la isla se considera una infracción y puede ser sancionado con una multa.