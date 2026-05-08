EE.UU. implementará un nuevo sistema de control biométrico en 2025

El Gobierno de Estados Unidos, a través de su Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ha anunciado un cambio significativo en sus políticas de control fronterizo. A partir del 26 de diciembre de 2025, se implementará una nueva normativa que exige la recopilación de datos biométricos de todos los extranjeros, una medida diseñada para fortalecer los protocolos de seguridad nacional en los aeropuertos y otros puntos de entrada.

La finalidad de esta regulación es clara: optimizar los procesos de admisión y salida del país mediante la identificación precisa de individuos. El sistema busca detectar a personas catalogadas como criminales, terroristas o visitantes que han sido deportados previamente, mejorando así la capacidad de las agencias para proteger las fronteras.

¿Cómo funcionará el escaneo facial obligatorio?

La nueva regulación establece que todos los viajeros extranjeros que entren o salgan del territorio estadounidense, ya sea por aire, mar o tierra, deberán someterse a un escaneo facial. Este procedimiento será obligatorio y sin excepciones para los no ciudadanos, convirtiéndose en un paso estándar dentro de los protocolos de admisión y salida del país.

Para llevar a cabo esta tarea, el Departamento de Seguridad Nacional empleará tecnología avanzada de biometría facial. El objetivo es verificar de manera rápida y precisa la identidad de cada persona, contrastándola con las bases de datos de seguridad para agilizar los procesos en los puntos de control fronterizo y garantizar que la persona que presenta el documento de viaje es realmente su titular.

Retención de datos: La gran diferencia entre ciudadanos y extranjeros

Una de las claves de esta nueva política es la diferencia en el tratamiento de la información según la nacionalidad. Mientras que la participación para los ciudadanos estadounidenses es completamente voluntaria y, en caso de que decidan participar, sus fotografías son eliminadas en un plazo máximo de 12 horas, los datos de los extranjeros tendrán un destino muy distinto.

La información biométrica de los no ciudadanos, incluyendo sus fotografías faciales, será conservada en las bases de datos del gobierno por un período de hasta 75 años. Esto significa que serán fácilmente identificables por las autoridades durante décadas cada vez que intenten viajar a Estados Unidos, creando un historial biométrico a largo plazo para cada visitante.

Objetivos de seguridad nacional según el DHS

Según han comunicado las autoridades estadounidenses, el principal objetivo de esta medida es añadir una capa adicional de seguridad en las fronteras. El sistema de biometría facial está diseñado para ayudar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) a cumplir varias metas críticas para la seguridad del país.

Con esta tecnología, el gobierno de EE.UU. busca mejorar la identificación de criminales y terroristas conocidos o sospechosos, así como prevenir el fraude de visados y el uso de documentos de viaje falsificados. Además, el sistema permitirá detectar con mayor eficacia a personas que han excedido el tiempo de su estancia autorizada y evitar la reentrada ilegal de individuos que han sido deportados previamente.

En última instancia, el sistema pretende ser una herramienta preventiva que permita a las agencias de seguridad verificar de manera exhaustiva la identidad de un viajero antes de que ingrese al país. Si una persona es considerada una amenaza para la seguridad nacional, se le podrá impedir el ingreso y se tomarán las acciones correspondientes de manera inmediata.

¿Qué es la nueva normativa de retención de datos de EE. UU.?

La nueva normativa es una medida del Departamento de Seguridad Nacional que entrará en vigor el 26 de diciembre de 2025. Consiste en la recopilación obligatoria de datos biométricos (escaneos faciales) de todos los extranjeros al entrar y salir del país, los cuales se almacenarán por hasta 75 años.

¿A quiénes afecta esta nueva regulación biométrica?

Esta regulación afecta de manera obligatoria a todos los extranjeros, sin excepción, que viajen a Estados Unidos. Para los ciudadanos estadounidenses, la participación en el escaneo biométrico es opcional y sus datos se eliminan en 12 horas.

¿Por qué se guardan los datos de los extranjeros por 75 años?

Los datos se guardan por hasta 75 años para permitir que las autoridades de Estados Unidos mantengan un registro a largo plazo que facilite la identificación de personas en futuros viajes. El objetivo es reforzar la seguridad, prevenir fraudes, detectar a quienes exceden su visa y evitar la reentrada de personas deportadas.