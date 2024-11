Los últimos datos aseguran una caída de los precios del alquiler en Florida. Una buena oportunidad si estás buscando cambiar de vivienda o mudarte a esta zona de Estados Unidos. Concretamente, se ha reducido considerablemente el precio en lugares como Miami, Broward y Palm Beach, según indica el informe de Redfin. Sin embargo, no debes esperar mucho si el alquiler en es tu objetivo, porque es posible que esta tendencia a la baja no se mantenga durante mucho tiempo.

El alquiler es el método alternativo más habitual a la compra de una propiedad. En este caso, el interesado se compromete a pagar una cantidad fijada por contrato de forma mensual, y de este modo disfrutar de la vivienda. En esencia, se trata de un préstamo que se lleva a cabo de un modo formalizado mediante contrato. Es una fórmula que entraña menos riesgo que la compra y a la vez, es más factible para las personas que no les gusta vivir siempre en el mismo lugar o deben trasladarse con frecuencia.

Es el momento de alquilar una vivienda en Florida

Florida sufre una caída en el precio del alquiler de viviendas como hacía años que no vivía. Un hecho que sin duda beneficia a todas aquellas personas que estén pensando en cambiar de vivienda o buscar algo más económico. Si es tu caso, es el momento, porque a pesar de que la tendencia es indudablemente a la baja con precios por debajo de otras zonas de Estados Unidos, es posible que se trate de una tendencia a corto plazo y en poco tiempo vuelva a subir.

Sin embargo, ahora es un hecho, Florida cuenta con el alquiler más barato desde hace años. Así lo ha indicado un informe de Redfin en el que además se señalan zonas como Miami, Broward o Palm Beach, donde el precio del alquiler de la vivienda se ha reducido considerablemente. Así que si estás buscando alquiler en Florida, es tu momento. Es ahora cuando debes buscar y aventurarte a alquilar una vivienda acorde a tus necesidades a un mejor precio.

Y es ahora o nunca, básicamente, porque la tendencia a la baja no parece sostenible en el tiempo. No hay que olvidar que estamos hablando de Florida, una de las zonas más caras de Estados Unidos. De hecho, el precio medio del alquiler de vivienda en Estados Unidos es de 1,619 dólares al mes, una cifra muy inferior a la que se puede conseguir en Florida. A pesar de esto, no ha continuado con la tendencia al alza que otras zonas del país.

Motivo por el que ha bajado el precio del alquiler en Florida

El informe Redfin muestra con el precio medio del alquiler en ciudades de Florida como Miami, Broward o Palm Beach, se ha reducido hasta los 2,376 dólares al mes, entre agosto y octubre de este año. Esto ha supuesto una reducción del 4 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Cabe recordar, que el precio medio de estas mismas zonas estaba situado en 2023 es los 2,470 dólares al mes.

Pero, ¿A qué se debe esta disminución de los precios de alquiler en Florida? Según el experto en la materia y economista de Redfin, Daryl Fairweather, este hecho debe achacarse a que la oferta de apartamentos en Florida ha aumentado debido a la acelerada construcción de viviendas que se llevaron a cabo durante la pandemia. Por tanto, un aumento de la oferta ha conseguido moderar los precios.

Sin embargo, no hay que confiarse, Fairweather ha advertido que esta tendencia a la baja podría tener su fin en 2025. Pues hay otros factores como los costos operativos, de mantenimiento y de administración de los edificios en Miami que están en aumento, y podría conllevar un aumento en los precios del alquiler. «No es seguro que los inquilinos vean ganancias en términos de asequibilidad. Los costos operativos y de propiedad en Miami están en aumento», ha afirmado.