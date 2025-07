Si has enviado un cheque al IRS para cumplir con tus obligaciones fiscales y todavía no ves reflejado el cobro, no eres el único. Desde junio, la agencia está reportando importantes retrasos en el procesamiento de pagos recibidos por correo tradicional.

Esto afecta especialmente a contribuyentes que enviaron sus cheques al centro de procesamiento de Kansas City. Aunque tus pagos fueron enviados a tiempo, los plazos internos del IRS no se están cumpliendo y esto ha generado preocupación entre quienes deben evitar cargos por retraso.

El IRS reconoce retrasos en el cobro de cheques enviados por correo

El centro del IRS en Kansas City, responsable de procesar buena parte del correo postal que recibe la agencia, está trabajando más lento de lo habitual. Según reportes de profesionales fiscales, hay cheques enviados desde abril que aún no se han cobrado al cierre de esta semana.

La causa principal es una combinación de altos volúmenes de correo, escasez de personal y deficiencias operativas que arrastra el IRS desde los años de pandemia. Aunque el problema es serio, la agencia federal ha insistido en que estos retrasos no afectan la validez de los pagos siempre que el contribuyente pueda demostrar que fueron enviados a tiempo.

Esto significa que, mientras tu cheque esté correctamente documentado y haya sido enviado antes de la fecha límite, no deberías enfrentar sanciones automáticas aunque todavía no haya sido cobrado.

Cómo manejar esta situación si tu pago del IRS aún no se ha procesado

Si estás esperando que el IRS cobre tu cheque, debes actuar con calma y responsabilidad. Lo primero es no cancelar el cheque salvo que tu asesor fiscal te lo recomiende expresamente. Cancelarlo podría causar problemas adicionales si el IRS lo procesa después y aparece como “rebote”.

La recomendación es verificar en tus registros bancarios si el pago ya fue descontado y monitorear periódicamente tu cuenta en línea del IRS para comprobar si se ha aplicado el pago, aunque incluso en su plataforma oficial estos registros podrían tardar más de lo habitual en actualizarse. Si han pasado varias semanas desde que enviaste tu pago y sigues sin ver movimiento, el siguiente paso es consultar a un profesional de impuestos.

Él podrá orientarte sobre cómo iniciar un rastreo formal del pago o, si fuera necesario, cómo emitir correctamente un cheque de reemplazo. Recuerda también guardar toda la documentación que pruebe que enviaste el pago correctamente: copias del cheque, recibos de correo certificado y la dirección exacta a la que lo enviaste. Esto te protegerá si surge un reclamo por retraso o mora.

El impacto real del retrsao del IRS en tu bolsillo y qué esperar en las próximas semanas

Aunque esta situación genera preocupación, es importante que sepas que la ley protege los pagos enviados a tiempo. Es decir, aunque el IRS se demore en procesar el cheque, si fue remitido antes de la fecha límite, se considera un pago puntual. El IRS sigue recuperándose de sus propios retrasos acumulados durante la pandemia y, lamentablemente, es probable que algunos contribuyentes tengan que lidiar con demoras similares durante el resto del verano.

En este contexto, la paciencia y la organización son fundamentales: si eres ordenado con tu papeleo y mantienes contacto con tu asesor fiscal, podrás enfrentar esta situación sin poner en riesgo tus obligaciones tributarias. Por último, recuerda que aunque la espera puede ser molesta, no implica necesariamente sanciones si puedes demostrar que actuaste correctamente.

Mantén la calma, documenta tus pasos y busca asesoría profesional si el cobro sigue sin aparecer después de varias semanas.