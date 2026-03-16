Para millones de trabajadores en Estados Unidos, la jubilación es un número abstracto que vive en algún lugar del futuro. El problema es que ese número ya se está calculando hoy, año a año, con cada nómina que se reporta al sistema. Y hay una herramienta gratuita, oficial y accesible desde el teléfono que permite verlo en tiempo real: el estado de cuenta del Seguro Social.

El documento muestra el historial completo de ingresos reportados durante toda la vida laboral, una estimación de los beneficios futuros según la edad a la que se decida empezar a cobrar, y alertas si algo no cuadra. Muchos trabajadores nunca lo han consultado. Algunos llevan años con errores en su historial sin saberlo, lo que significa que su beneficio futuro está calculado sobre datos incorrectos. Y corregir esos errores cuando uno ya está a punto de jubilarse es mucho más complicado que hacerlo ahora.

Cómo acceder paso a paso

Este año hay además un motivo extra para revisarlo. En 2026, los beneficios del Seguro Social subieron un 2.8% por el ajuste por costo de vida, lo que equivale a unos 56 dólares más al mes de media. Pero ese aumento no llega igual a todo el mundo: depende directamente del historial de ingresos registrado. Si hay errores en ese historial, el aumento también estará calculado sobre una base incorrecta.

El acceso es a través del portal oficial de la Administración del Seguro Social en ssa.gov. Hay que crear una cuenta en my Social Security, un proceso que se completa en pocos minutos con información básica de identificación. Una vez dentro, el estado de cuenta está disponible de forma inmediata y se puede consultar desde cualquier dispositivo.

Lo primero que conviene revisar es el historial de ingresos año por año. El beneficio futuro se calcula directamente sobre lo que el sistema tiene registrado, así que cualquier error en esos datos se traduce en menos dinero al jubilarse. Si hay discrepancias entre lo que aparece en el sistema y lo que realmente se ha ganado, el propio portal indica cómo reportarlas y corregirlas.

Lo segundo es la estimación de beneficios. El estado de cuenta rediseñado incluye ahora una gráfica de barras que muestra cuánto se podría recibir según nueve edades distintas de jubilación. Los tres escenarios más usados son a los 62 años, a la edad plena de jubilación, y a los 70. La diferencia entre el primero y el último puede ser muy significativa: en 2026, quien se jubile a los 62 años con el máximo de cotizaciones recibiría 2.969$ al mes, mientras que quien espere hasta los 70 llegaría a los 5.181$. Verlo en números concretos y personalizados cambia completamente cómo se planifica el retiro.

Qué más permite hacer la cuenta

Tener un perfil activo en my Social Security va mucho más allá de consultar el estado de cuenta. Desde la misma plataforma se puede actualizar la dirección postal, revisar avisos oficiales del Seguro Social sin esperar una carta en el buzón, y activar alertas por correo electrónico o mensaje de texto cuando llegue cualquier notificación nueva.

Quienes ya reciben beneficios pueden gestionar el depósito directo, solicitar la tarjeta de Medicare de reemplazo, descargar el formulario SSA-1099 para la declaración de impuestos, o imprimir una carta de verificación de beneficios que sirve como prueba de ingresos para solicitar un préstamo, una hipoteca o ayuda gubernamental.

Para quienes trabajan y ya cobran beneficios antes de alcanzar la edad plena de jubilación, la cuenta también permite reportar ingresos al sistema, algo importante porque en 2026 el límite está fijado en 24.480$ anuales. Superarlo sin haberlo reportado puede generar pagos en exceso que luego hay que devolver.

La SSA también envía automáticamente el estado de cuenta por correo postal a quienes tienen 60 años o más y no tienen cuenta digital, tres meses antes de su cumpleaños. Pero para el resto, la única forma de acceder a esta información es a través del portal. Y hacerlo una vez al año, como recomienda la propia administración, es suficiente para mantener el historial vigilado y llegar a la jubilación sin sorpresas desagradables.