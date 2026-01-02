En medio de un mercado de fichajes que suele empujar a decisiones apresuradas, Millonarios FC tomó una postura distinta para encarar la temporada 2026. La dirigencia del club capitalino decidió no fichar por fichar y apuntar únicamente a refuerzos de experiencia y jerarquía, futbolistas que realmente puedan sumar dentro del vestuario y elevar el nivel competitivo del plantel.

Bajo esa premisa, el cuadro Embajador ya tiene adelantados varios movimientos que buscan darle tranquilidad al proyecto deportivo. Nombres como Carlos Darwin Quintero, Mateo García, el chileno Rodrigo Ureña y el argentino Rodrigo Contreras encajan en esa idea de equilibrio entre recorrido, carácter y rendimiento inmediato. En esa misma línea, este viernes llegaron a las oficinas del club dos ofrecimientos concretos para reforzar una zona sensible: la zaga central.

Dos zagueros con recorrido fueron ofrecidos a Millonarios

Los nombres que aparecieron sobre la mesa fueron los de Juan Sebastián Quintero y el uruguayo Joaquín Varela, dos defensores centrales con trayectoria continental y conocimiento profundo del Fútbol Profesional Colombiano. Un empresario acercó ambas opciones al enterarse de que el técnico Hernán Torres Oliveros mantiene cierta inquietud por sumar un zaguero más a su plantilla.

En la interna de Millonarios, los perfiles no cayeron mal. Por el contrario, se trata de jugadores que cumplen con el criterio trazado por la dirigencia: experiencia, liderazgo y capacidad de competir desde el primer día.

Millonarios prioriza salidas antes de anunciar más refuerzos

Más allá del interés deportivo, en el club azul son conscientes de que el primer paso es ordenar la nómina. Millonarios cerró el 2025 con 33 jugadores profesionales inscritos ante Dimayor, cuando la normativa para 2026 exige un máximo de 25.

Por esa razón, la gerencia deportiva, en conjunto con el cuerpo técnico, decidió enfocarse inicialmente en liberar cupos, ajustar la masa salarial y solo después avanzar de lleno por nuevas incorporaciones. La presión de la hinchada existe, pero la postura institucional es clara: paciencia y planificación.

Juan Sebastián Quintero, carácter y experiencia internacional

En el caso de Juan Sebastián Quintero, de 30 años, el defensor gusta especialmente por su carácter, entrega y liderazgo dentro del campo. El zaguero cuenta con un recorrido importante en el fútbol de Brasil y, en Colombia, defendió las camisetas de Deportivo Cali y Deportivo Pereira.

Actualmente, Quintero busca rescidir su contrato con Pereira, lo que le permitiría negociar con cualquier club del país en condición de jugador libre, un factor que resulta atractivo para Millonarios desde lo financiero y contractual.

Joaquín Varela, el perfil que más seduce al cuerpo técnico

El nombre que incluso genera mayor consenso en el cuerpo técnico es el del uruguayo Joaquín Varela (27 años). De buena talla, perfil zurdo, llamativa técnica y buen juego aéreo, Varela ofrece variantes tanto en defensa como en acciones ofensivas a balón parado.

El defensor pertenece a Águilas Doradas, pero todo indica que no continuará allí en 2026. El club dueño de sus derechos está dispuesto a cederlo a préstamo, siempre y cuando el equipo interesado incluya una opción de compra en el acuerdo, una fórmula que Millonarios analiza con atención.

Un obstáculo: la prioridad del jugador

El principal punto en contra para Millonarios en el caso de Varela es que el jugador priorizaría al Deportivo Cali. En 2025 actuó allí en calidad de cedido y forjó una relación muy cercana con el técnico Alberto Miguel Gamero.

Incluso, desde el entorno del futbolista se conoció que Varela le dio su palabra a Gamero de que, si continuaba en el FPC, lo haría con el cuadro Azucarero. Sin embargo, hasta ahora Deportivo Cali no ha logrado un acuerdo definitivo con Águilas Doradas para extender el préstamo, lo que mantiene el escenario abierto.

Millonarios: pocos refuerzos oficiales y un plan claro

Hasta el momento, Millonarios solo ha anunciado de manera oficial tres incorporaciones:

Carlos Darwin Quintero

Mateo García

Sebastián Valencia

No obstante, el club tiene muy avanzadas las negociaciones por Julián Angulo, Rodrigo Ureña y Rodrigo Contreras, con acuerdos de palabra ya establecidos y a la espera de la firma.

Desde la dirigencia insisten en un mensaje recurrente hacia la afición: primero organizar la casa, cumplir con la norma de Dimayor, equilibrar el plantel y, solo después, terminar de construir una nómina capaz de responder a un 2026 exigente y con calendario apretado.

Millonarios se mueve en el mercado, pero lo hace sin perder la cabeza. La urgencia existe, aunque la apuesta es clara: decisiones meditadas y refuerzos que realmente marquen diferencia.