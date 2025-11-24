Yimmi Chará, uno de los futbolistas más influyentes del Fútbol Profesional Colombiano, atraviesa un momento clave en su carrera. Con 34 años y aún en plena vigencia, el extremo finaliza contrato con Junior FC en un mes y se prepara para tomar una decisión que marcará su futuro inmediato. Dos equipos de peso en la Liga BetPlay ya le presentaron propuestas formales para contar con él en la temporada 2026, lo que lo ubica como uno de los nombres más apetecidos del próximo mercado.

Cali se mueve con fuerza para convencer a Chará

El primer club que levantó el teléfono fue Deportivo Cali, institución que atraviesa una profunda transformación deportiva y administrativa tras la llegada de un nuevo grupo inversor. Con respaldo económico renovado, el cuadro ‘azucarero’ trabaja en la conformación de una plantilla competitiva y de alto perfil para el próximo año, confiando plenamente en el liderazgo de Alberto Gamero, técnico encargado de diseñar el nuevo proyecto.

Dentro del plan de refuerzos, el nombre de Yimmi Chará genera absoluta prioridad. Gamero valora su experiencia, polivalencia y capacidad para marcar diferencias tanto en el mediocampo como en el frente de ataque. Aunque el jugador se encuentra plenamente concentrado en los cuadrangulares semifinales con Junior, desde Cali los contactos han sido insistentes.

Además, el equipo vallecaucano cuenta con un argumento emocional poderoso: conocen que Chará es hincha del Deportivo Cali y que desde niño soñó con vestir los colores verde y blanco antes de retirarse. Ese detalle, que el jugador había dejado atrás hace algunos meses, volvió a cobrar vida tras un par de llamadas del propio Gamero, que despertaron nuevamente ese sentimiento latente.

Chará ya vistió las camisetas de Deportes Tolima, Atlético Nacional y Junior FC en el país, pero aún tiene pendiente el capítulo con el club de sus amores. Aunque no ha dado un sí definitivo, en Cali creen que la idea lo seduce más de lo que admite públicamente.

Junior insiste y quiere retenerlo un año más

La otra propuesta sobre la mesa proviene del mismo Junior FC, equipo en el que Chará ha tenido dos etapas y donde mantiene un estatus de máxima admiración por parte de los aficionados. Los directivos del cuadro barranquillero ya expresaron su deseo de renovarlo por una temporada adicional, valorando su rendimiento, disciplina, compromiso y liderazgo dentro del vestuario.

Sin embargo, la oferta viene acompañada de un ajuste salarial a la baja con respecto a su contrato actual. A pesar de ello, Chará no descarta continuar en Barranquilla, en gran parte debido a que él y su esposa se sienten plenamente felices, estables y queridos por la hinchada rojiblanca. Ese factor familiar pesa tanto como los retos deportivos.

Para Junior, la continuidad de Chará representa mantener intacta la columna vertebral del equipo, mientras que para el jugador significa prolongar una etapa donde ha encontrado estabilidad afectiva, competitiva y emocional.

La decisión final: corazón dividido y futuro abierto

El panorama está claro: dos ofertas firmes, dos caminos potentes y un solo jugador que deberá elegir con cuidado. Por un lado, Deportivo Cali apela al sueño de infancia, a un rol protagónico y a un proyecto ambicioso liderado por Gamero. Por el otro, Junior FC ofrece continuidad, arraigo familiar y un entorno que Chará aprecia profundamente.

La carrera del extremo ha sido exitosa en el FPC, en la MLS y en la Liga MX, y lo que decida ahora será un capítulo determinante para cerrar con broche de oro una trayectoria marcada por la velocidad, el sacrificio, el talento y la vigencia.

Las próximas semanas serán decisivas para conocer el destino de Yimmi Javier Chará, un jugador que, incluso en la recta final de su carrera, sigue siendo determinante en el mercado colombiano.