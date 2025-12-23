El mercado de fichajes en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC) empieza a tomar forma y uno de los nombres que ya genera ruido es el de Yimmi Chará. A sus 34 años, el experimentado volante atraviesa un momento de plena madurez futbolística y no evita hablar con franqueza sobre su futuro. En ese contexto, el propio jugador confirmó públicamente que Deportivo Cali avanza con interés real por sus servicios, dejando abierta la puerta a un movimiento que podría sacudir el mercado local.

Chará, con liderazgo probado y títulos en su recorrido, sabe que su próximo paso será determinante. Por eso, lejos de esquivar el tema, decidió poner las cartas sobre la mesa.

El interés del Cali, confirmado por el propio Yimmi

En entrevista con Caracol Radio, Yimmi Chará fue directo y reconoció los acercamientos del club Azucarero, valorando el interés y dejando claro que la opción está siendo analizada con seriedad.

«Si, el interés de parte del Cali siempre ha estado; hace varias semanas me han expresado su deseo de contar conmigo y me llena de orgullo que un club tan grande me tenga en cuenta. Vamos a analizar con cabeza fría con mi empresario cuál puede ser la mejor decisión en este momento».

La declaración no deja lugar a interpretaciones: el Deportivo Cali está en la conversación y el volante vallecaucano no descarta seriamente esa posibilidad para continuar su carrera en el FPC.

Junior, la prioridad antes de tomar una decisión final

Pese al interés del cuadro Azucarero, Chará fue claro en que su primera opción sigue siendo Junior de Barranquilla, club con el que acaba de coronarse campeón y donde jugó las dos últimas temporadas. Sin embargo, su contrato ya expiró y, hasta ahora, no existe una oferta formal de renovación.

“Hasta el momento, no tengo contrato con el equipo. Estoy a la espera de saber si se hará la renovación o no, pero sí me gustaría quedarme para la Copa. Esperemos que las cosas se den».

Con estas palabras, el mediocampista deja claro que su deseo inmediato es continuar en Junior y disputar la Copa Libertadores 2026, un objetivo que pesa mucho en su decisión.

El punto que frena la renovación en Barranquilla

Desde Barranquilla se ha filtrado que el principal obstáculo para cerrar la continuidad de Chará pasa por lo económico. La dirigencia del club no tendría previsto mejorar las condiciones salariales que el jugador tuvo en 2025, considerando su edad y el contexto del mercado actual.

Aunque reconocen su profesionalismo, liderazgo y aporte dentro y fuera del campo, en Junior consideran que el salario que devenga es alto frente a la política financiera que buscan implementar. Esa diferencia es, hoy por hoy, el factor que mantiene en pausa cualquier anuncio oficial.

El factor emocional que seduce al Deportivo Cali

Si la opción de Junior no prospera, Deportivo Cali aparece como una alternativa con un peso emocional importante. Aunque su propuesta económica estaría por debajo de la del cuadro Rojiblanco, el componente sentimental juega fuerte: Chará es confeso hincha del Cali y nunca ha podido cumplir el sueño de vestir la camiseta del club de sus amores.

Tanto el entorno del jugador como la dirigencia Azucarera coinciden en que este momento de su carrera, con experiencia, liderazgo y buen nivel futbolístico, podría ser el ideal para concretar ese anhelo pendiente.

Gamero ya le marcó el rol que tendría en el equipo

En el cuadro Azucarero hay optimismo. El entrenador Alberto Miguel Gamero ya sostuvo una conversación directa con Yimmi Chará, en la que le manifestó su intención de que llegue a liderar el mediocampo del equipo.

La idea del cuerpo técnico es darle un rol más creativo, con menor desgaste físico y mayor protagonismo con el balón, aprovechando su lectura de juego y jerarquía en momentos clave. En Cali esperan que la definición llegue pronto y confían en que esta semana pueda haber avances concretos.

El futuro de Yimmi Chará está abierto, con dos caminos claros sobre la mesa. La decisión final, como él mismo lo dijo, se tomará con cabeza fría, pero el interés ya está confirmado y el mercado empieza a calentarse.