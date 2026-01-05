El mercado de fichajes también deja historias de insistencia, paciencia y finales felices. Yerson Candelo, lateral derecho de 33 años, logró este lunes lo que venía persiguiendo desde hace más de seis meses: convertirse en nuevo jugador de Independiente Santa Fe. Tras destrabarse los últimos detalles contractuales, el futbolista se prepara para viajar a Bogotá, realizar exámenes médicos y sumarse a la pretemporada del conjunto Cardenal.

La operación no fue sencilla ni rápida, pero terminó resolviéndose gracias a una intervención clave desde el cuerpo técnico y a la firme decisión del jugador de cumplir un objetivo personal que tenía marcado desde hace tiempo.

Una salida compleja del América de Cali

Durante todo el 2025, Yerson Candelo defendió los colores del América de Cali. Su primer semestre fue aceptable y dejó sensaciones positivas, pero el panorama cambió con el relevo en el banquillo a mitad de año. La llegada de un nuevo entrenador redujo su protagonismo y el futbolista empezó a considerar seriamente la posibilidad de salir del club.

Fue en ese contexto cuando apareció por primera vez la opción de Independiente Santa Fe. En aquel momento hubo diálogos iniciales con el presidente Eduardo Méndez, pero la negociación no prosperó debido a que Candelo aún tenía seis meses de contrato vigente y América exigía una compensación económica para liberarlo, algo que frenó la operación.

Un acuerdo avanzado… y un nuevo obstáculo

Con el paso de los meses, el escenario cambió. Ya en diciembre, y con la certeza de que Candelo no renovaría su vínculo con América, las conversaciones con Santa Fe se reactivaron y avanzaron con rapidez. Entre el jugador y el club capitalino todo quedó prácticamente acordado desde los primeros días del mes.

Sin embargo, la rescisión de contrato con el conjunto escarlata volvió a complicarse. En un último intento por retenerlo, el director técnico David González buscó convencer a Candelo de sumarse a su proyecto por una temporada más. Esa situación dilató la definición y puso nuevamente en pausa el acuerdo con los bogotanos.

La llegada de Helibelton Palacios y la negociación en duda

Mientras Candelo definía su futuro, Independiente Santa Fe logró cerrar la contratación de Helibelton Palacios, otro lateral derecho de experiencia. Este movimiento hizo que, internamente, el nombre de Candelo volviera a quedar en entredicho e incluso fuera descartado por momentos desde la dirigencia.

Parecía que el deseo del jugador se diluía una vez más. No obstante, cuando todo apuntaba a un cierre negativo, apareció una figura clave para destrabar definitivamente la situación.

Pablo Repetto, el factor decisivo

La intervención del entrenador uruguayo Pablo Repetto fue determinante. El DT se comunicó directamente con Yerson Candelo y quiso escuchar de primera mano su compromiso, su estado físico y, sobre todo, su disposición para asumir un rol versátil dentro del equipo.

Repetto fue claro: no le prometió titularidad. En cambio, le explicó que lo veía como una pieza útil en varias posiciones, ya sea como lateral derecho, volante por ese sector o incluso como extremo, roles que Candelo ha desempeñado a lo largo de su carrera. También le dejó en claro que en muchos partidos podría ser una alternativa desde el banco.

Tras esa charla, el técnico dio el aval definitivo a Eduardo Méndez, siempre y cuando el futbolista se ajustara a la realidad económica del club.

Acuerdo total y deseo cumplido

Las pretensiones salariales de Candelo no fueron un obstáculo. Con el respaldo del cuerpo técnico y la voluntad del jugador, las conversaciones se retomaron y se cerraron en cuestión de minutos. Así, Yerson Candelo logró finalmente cumplir su anhelo de vestir la camiseta de Independiente Santa Fe.

El futbolista viajará a Bogotá en los próximos días para completar los trámites médicos y sumarse oficialmente a la pretemporada del León Capitalino.

Un refuerzo con experiencia y pasado compartido

Con esta incorporación, Santa Fe refuerza la banda derecha con dos futbolistas de recorrido. Curiosamente, Candelo y Helibelton Palacios ya fueron compañeros y competidores por el puesto en Atlético Nacional entre 2018 y 2019.

Para Candelo, este será su cuarto club en el Fútbol Profesional Colombiano, tras pasos por Deportivo Cali, Atlético Nacional y América de Cali. A nivel internacional, cuenta con experiencia en Querétaro (México), Aucas (Ecuador) y Criciúma (Brasil).

A los 33 años, y con la motivación intacta, Yerson Candelo inicia un nuevo capítulo en su carrera, esta vez con el club que durante meses fue su principal objetivo.