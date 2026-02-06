Lo que parecía un fichaje cerrado y sin contratiempos terminó convirtiéndose en uno de los episodios más llamativos del actual mercado en el Fútbol Profesional Colombiano. Yerson Candelo, lateral derecho de 33 años, pasó de firmar contrato y entrenar con Independiente Santa Fe a quedar nuevamente como agente libre, en una salida que durante semanas estuvo rodeada de versiones cruzadas y silencios incómodos.

Con el paso de los días, el propio jugador decidió hablar y ponerle contexto a lo sucedido. En entrevista con El País de Cali, Candelo fue directo y dejó entrever que su frustrada llegada al club capitalino no tuvo que ver con lo contractual ni con lo médico, sino con decisiones internas del cuerpo técnico.

Un fichaje que parecía cerrado

Candelo explicó que su arribo a Santa Fe estaba completamente encaminado. Superó los exámenes médicos, firmó el contrato correspondiente y llegó incluso a entrenar durante tres días con el plantel profesional. Sin embargo, cuando todo indicaba que solo restaba su presentación oficial, el panorama cambió de manera abrupta.

“Pasé los exámenes médicos y firmé un contrato, pero al final se dieron algunas diferencias que determinaron mi salida. Fueron un cúmulo de situaciones que yo prefiero callar; lo que sí puedo decir es que el presidente Méndez hizo todo lo posible para que yo estuviera en Santa Fe, pero el cuerpo técnico influyó mucho en la decisión de mi salida”, afirmó el jugador.

Sus palabras dejaron en evidencia que la determinación final no fue administrativa, sino deportiva.

Repetto, el punto de quiebre

Aunque Candelo evitó mencionar nombres propios de forma explícita, el mensaje fue claro: la decisión pasó por el entrenador Pablo Repetto. En el entorno del club, desde hace semanas se hablaba de tensiones internas por este fichaje, incluso con el jugador ya vinculado contractualmente.

Sottovoce, siempre se dijo que el perfil futbolístico de Candelo no convencía al DT uruguayo, pese al interés sostenido del presidente Eduardo Méndez, quien había intentado contratarlo en etapas anteriores con otros entrenadores. Esa pulseada interna terminó inclinándose del lado del cuerpo técnico, aun cuando el jugador ya hacía parte formalmente de la institución.

Sin demandas y con una puerta abierta

Consultado sobre la posibilidad de emprender acciones legales contra Independiente Santa Fe, Candelo sorprendió con una postura serena y conciliadora, alejándose de cualquier escenario de conflicto.

“La verdad, y espero que esto no suene soberbio, pero yo para vivir no dependo del fútbol; además tengo valores y no quiero entrar en disputas con nadie. Por eso opté por no hacer ninguna demanda y estamos adelantando entre las partes todo lo legal para terminar de rescindir pronto el vínculo sin problemas; confío en Dios en próximos días me pueda surgir una mejor posibilidad”, expresó.

El jugador dejó claro que su prioridad es seguir compitiendo y cuidar su imagen profesional, incluso a costa de resignar un reclamo que muchos considerarían lógico.

Un adiós sin rencores

Lejos de cerrar puertas, Candelo se mostró agradecido con el trato recibido por la hinchada cardenal y dejó abierta la posibilidad de un reencuentro en el futuro.

“La verdad es que desde el momento que se dio lo de Santa Fe, muchos hinchas me escribieron a mis redes deseándome lo mejor y eso lo valoro mucho. En el fútbol las cosas pasan muy rápido y uno nunca sabe los giros de la vida; por eso prefiero dejar las puertas abiertas con Santa Fe y ya veremos más adelante cómo se dan las cosas”, sentenció.

Así, Yerson Candelo cierra un capítulo breve pero intenso con Independiente Santa Fe, mientras aguarda una nueva oportunidad en el mercado, con la tranquilidad de haber explicado su verdad y sin romper puentes en el camino.