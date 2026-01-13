América de Cali confirmó uno de los movimientos más relevantes de su mercado de fichajes para 2026. La llegada de Yeison Guzmán no solo fortalece una zona clave del campo, sino que eleva el nivel de ambición del proyecto deportivo que lidera el cuerpo técnico. El club escarlata suma talento probado, conocimiento del medio y una pieza diseñada para asumir protagonismo inmediato.

Con este movimiento, América ya completa seis refuerzos y envía un mensaje claro: el equipo se arma para competir. Guzmán aparece como el fichaje “top” por su impacto reciente en el fútbol colombiano, su relación directa con el entrenador y la función específica que llega a cumplir dentro del modelo de juego.

Yeison Guzmán, el fichaje top que necesitaba América de Cali

La incorporación de Yeison Guzmán responde a una necesidad puntual: creatividad, gol y liderazgo desde la mitad del campo. Se trata de un mediocampista ofensivo con lectura entre líneas, capacidad de llegada al área y jerarquía para conducir ataques en contextos de presión.

América no lo suma como una alternativa más. Guzmán llega para ser eje del juego ofensivo, conectar a los atacantes y elevar la productividad en el último tercio. Su perfil encaja con lo que el equipo venía buscando desde el cierre del semestre anterior.

El respaldo clave: su mejor versión con David González

Detrás del fichaje hay un aval determinante: David González. El entrenador ya dirigió a Guzmán en Deportes Tolima, donde el volante vivió el mejor momento de su carrera.

En 2024, bajo ese mando, Guzmán disputó 44 partidos oficiales y anotó 18 goles, su récord personal. Fue el centro del sistema creativo, con libertad para moverse, llegar al área y decidir partidos. Ese rendimiento llevó al Tolima a ser finalista de la Liga BetPlay 2024-2 y consolidó al jugador como una de las grandes figuras del campeonato. El DT conoce sus virtudes, sabe cómo potenciarlo y confía en replicar ese rol en el América.

El paso de Yeison Guzmán por el exterior

Tras su ciclo exitoso en Colombia, Guzmán dio el salto internacional en 2025. Su primera experiencia fue en FC Torpedo, donde tuvo un impacto positivo: 11 partidos, 5 goles y participación en el ascenso del equipo. Mostró adaptación rápida y aporte ofensivo en un contexto exigente.

Luego llegó al fútbol brasileño con Fortaleza EC. Allí el semestre fue más complejo: 5 partidos (uno como titular), sin goles ni asistencias, en un equipo que terminó descendiendo. El contexto colectivo limitó su continuidad, pero no borró su potencial ni su historial inmediato.

Los fichajes de América de Cali para 2026: un plantel que se robustece

Con la confirmación de Guzmán, América ya suma seis refuerzos para la temporada 2026, construyendo equilibrio por líneas:

Darwin Machís (extremo venezolano): desequilibrio y experiencia internacional.

(extremo venezolano): desequilibrio y experiencia internacional. Carlos Sierra (mediocampista): orden y balance con un bicampeón en el club.

(mediocampista): orden y balance con un bicampeón en el club. Jean Fernandes (arquero brasileño): jerarquía bajo los tres palos.

(arquero brasileño): jerarquía bajo los tres palos. Marlon Torres (zaguero): experiencia campeona y liderazgo defensivo.

(zaguero): experiencia campeona y liderazgo defensivo. Danny Rosero (zaguero): solidez y recambio en la zaga.

(zaguero): solidez y recambio en la zaga. Yeison Guzmán (mediocampista ofensivo): creatividad, gol y conducción.

El rol de Yeison Guzmán en el nuevo América de Cali

Guzmán llega para ser protagonista. Su función estará ligada a la conducción ofensiva, la asociación con los delanteros y la llegada al área. Con libertad y responsabilidad, el equipo espera que sea uno de los nombres propios del 2026.

Su conocimiento del DT y del modelo acelera la integración. América busca que su impacto sea inmediato y sostenido.

Un mensaje al mercado y a la hinchada escarlata

Con este fichaje top, América de Cali envía una señal: el proyecto 2026 es ambicioso y está respaldado por decisiones coherentes. La suma de Guzmán, junto a los otros refuerzos, fortalece zonas clave y eleva el techo competitivo del plantel.

El club apuesta por talento probado, jerarquía y perfiles que reduzcan el margen de error. Yeison Guzmán llega para liderar desde el juego y el gol. El mercado sigue, pero el América ya dejó claro que va en serio.