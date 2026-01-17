La primera jornada de la Liga BetPlay I 2026 empezó a dejar señales positivas en Colombia, pero pocas tan contundentes como las que se vivieron este sábado en el Pascual Guerrero. América de Cali mostró una versión más suelta, renovada y ambiciosa frente a su gente, muy distinta a la que cerró el 2025. Y gran parte de esa ilusión tiene nombre propio: Yeison Guzmán.

El talentoso mediocampista antioqueño, de 27 años, fue la gran figura del triunfo escarlata ante Internacional de Bogotá, con dos golazos y una exhibición de talento que rápidamente conectó con la tribuna. Bastaron 90 minutos —en realidad, mucho menos— para entender por qué fue el fichaje más esperado del semestre.

Impacto inmediato en el Pascual Guerrero

No hizo falta una larga pretemporada ni un proceso de adaptación prolongado. Apenas a los 12 minutos de juego, Yeison Guzmán empalmó una pelota al borde del área con una ejecución perfecta y la clavó en el ángulo, abriendo el marcador y desatando la ovación en el Pascual.

Ese primer gol fue una declaración de intenciones: confianza, jerarquía y calidad técnica al servicio del equipo. Desde entonces, cada balón que pasó por sus pies tuvo sentido y peligro.

¡APARECIÓ LA MAGIA DEL 10! Golazo de América por medio de Yeison Guzmán para regresar al FPC y darle el 1-0 al ‘Escarlata’ ante Internacional de Bogotá. #LALIGAxWIN👹🤩🔟⚽ pic.twitter.com/TQ8kzkuQrg — Win Sports (@WinSportsTV) January 17, 2026

La conexión con David González, una clave decisiva

Desde el primer contacto, la posibilidad de llegar a América de Cali sedujo a Guzmán. La razón principal fue clara: David González, actual entrenador escarlata, ya lo había dirigido en Deportes Tolima y conoce a la perfección cómo potenciar sus virtudes.

Tras el amistoso ante Once Caldas, el propio jugador ratificó su compromiso con el proyecto:

“Vengo con deseos enormes de triunfar en esta plaza y dar lo mejor por esta camiseta. América de Cali es un equipo grande y acá hay que estar a la altura de su historia”.

Palabras que hoy encuentran respaldo en la cancha.

Gol, liderazgo y sensación de pertenencia

Antes de terminar el primer tiempo, Guzmán volvió a aparecer. Esta vez, desde el punto penal, para firmar el 2-0 parcial con mucha categoría. Más allá de los goles, lo que sorprendió fue su naturalidad: pidió siempre la pelota, organizó al equipo y jugó como si llevara años en el club.

Su llegada desde Fortaleza EC de Brasil se cerró rápidamente, en gran parte por la voluntad del jugador, que priorizó este proyecto sobre otras ofertas que tenía sobre la mesa.

¡DOBLETE DE YEISON GUZMÁN! EL 10 del ‘Escarlata’ anota el 2-0 desde el punto blanco de penal. #LALIGAxWIN 👹⚽🤩🔟 pic.twitter.com/RcoIe4HsK6 — Win Sports (@WinSportsTV) January 17, 2026

Un debut que ilusiona con una historia grande

Llegó, entrenó, debutó y respondió. Lo de este sábado fue apenas un anticipo de lo que promete ser Yeison Guzmán como líder del nuevo América. El 3-0 definitivo, obra de Joel Romero, redondeó una noche ideal y dejó sensaciones muy positivas para el cuerpo técnico.

El equipo de David González empieza el semestre con confianza, una nómina amplia y una idea clara: competir para ser campeón.

El mercado de fichajes de América de Cali en 2026-1

Con David González al mando, América de Cali trazó una hoja de ruta precisa para el mercado 2026-1. El objetivo fue equilibrar el equipo por líneas, reforzar zonas sensibles y sumar futbolistas que encajaran con su modelo de juego.

La planificación fue quirúrgica: seis fichajes confirmados y una depuración profunda del plantel, pensando en competir con mayor regularidad en Liga y Copa.

Los fichajes confirmados del América de Cali

Jean Fernandes : llega como agente libre. Seguridad bajo los tres palos, experiencia y liderazgo.

: llega como agente libre. Seguridad bajo los tres palos, experiencia y liderazgo. Marlon Torres : regresa desde Deportes Tolima . Aporta memoria ganadora, solidez y jerarquía defensiva.

: regresa desde . Aporta memoria ganadora, solidez y jerarquía defensiva. Danny Rosero : refuerzo desde Sporting Kansas City . Intensidad, recorrido internacional y competencia en la zaga.

: refuerzo desde . Intensidad, recorrido internacional y competencia en la zaga. Carlos Sierra : bicampeón con el club, vuelve desde Club Llaneros para dar equilibrio y orden en la mitad.

: bicampeón con el club, vuelve desde para dar equilibrio y orden en la mitad. Yeison Guzmán : el fichaje top del semestre. Llega desde Fortaleza EC como eje creativo y líder futbolístico.

: el fichaje top del semestre. Llega desde como eje creativo y líder futbolístico. Darwin Machís: atacante venezolano proveniente de UCV FC, desequilibrio por bandas y experiencia internacional.

Las salidas del América de Cali para el semestre

El rearmado también implicó cerrar ciclos. Estas fueron las salidas confirmadas: