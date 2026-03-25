Independiente Santa Fe volvió al triunfo, pero la sensación sigue siendo la misma: el equipo no termina de convencer. Más allá de sumar de a tres, el conjunto dirigido por Pablo Repetto continúa mostrando fragilidad, especialmente en los segundos tiempos, donde ha dejado escapar ventajas que parecían aseguradas.

Ante este panorama, el cuerpo técnico sabe que recuperar jugadores será clave para sostener resultados y competir en un calendario cada vez más exigente.

Un problema que se repite y preocupa

Si hay un patrón claro en Santa Fe, es su dificultad para cerrar los partidos. Lo que ha ocurrido en las últimas jornadas no es casualidad:

Empate ante Once Caldas en los minutos finales

en los minutos finales Igualdades frente a Alianza Valledupar y Deportivo Cali tras ir en ventaja

y tras ir en ventaja Sufrimiento incluso con superioridad numérica ante Medellín

El equipo compite, pero no logra sostener la intensidad. Y eso lo paga caro.

Aunque logró un triunfo reciente, el gol de Francisco Chaverra volvió a encender las alarmas en un segundo tiempo donde el rival estuvo cerca de complicar el resultado.

Regresos que pueden cambiar el panorama

Pensando en el duelo ante Atlético Bucaramanga, Pablo Repetto podría recuperar piezas importantes que hoy están entre el departamento médico y el reacondicionamiento físico.

Los nombres que ilusionan al entorno cardenal son:

Maximiliano Lovera

Alexis Zapata

Franco Fagúndez

Jáder Obrian

En la mayoría de los casos, no se trata de lesiones de gravedad, sino de molestias o procesos físicos que requieren manejo cuidadoso.

Caso por caso

Maximiliano Lovera : sufrió una contusión tras su última presentación, pero no reviste mayor gravedad.

: sufrió una contusión tras su última presentación, pero no reviste mayor gravedad. Alexis Zapata : ya se reincorpora progresivamente a los entrenamientos.

: ya se reincorpora progresivamente a los entrenamientos. Franco Fagúndez : en la fase final de recuperación tras su lesión ante América de Cali.

: en la fase final de recuperación tras su lesión ante América de Cali. Jáder Obrian: trabaja en reacondicionamiento físico para evitar recaídas.

Todos ellos podrían ser considerados para el próximo compromiso, dependiendo de la evaluación final del cuerpo técnico.

¿Por qué no se volvió a convocar a Jader Obrian ⚡️? “Pensando en el futuro, necesita un reacondicionamiento físico. Trabaja en la explosión y el ahogo… Cuando los jugadores no están en su plenitud, corremos riesgo de lesión”. 🗣️ Pablo Repetto 🇺🇾, @SantaFe 🇮🇩 pic.twitter.com/k13hQGo9Zs — Miguel París (@SoyMiguelParis) March 24, 2026

El mensaje claro de Repetto sobre Jáder Obrian

Uno de los casos más puntuales es el de Jáder Obrian, cuya ausencia reciente generó dudas. El propio Pablo Repetto explicó la situación con claridad:

«Pensando en el futuro, necesita un reacondicionamiento físico. Trabaja en la explosión y el ahogo… cuando los jugadores no están en su plenitud, corremos el riesgo de lesión».

La prioridad del cuerpo técnico es evitar nuevas bajas en un momento donde el equipo necesita estabilidad.

Mateo Puerta, la mayor preocupación

Entre todos los nombres, el que genera más incertidumbre es el de Mateo Puerta.

El jugador había regresado recientemente, pero volvió a presentar molestias musculares que podrían marginarlo por más tiempo. Su caso es el más delicado dentro del grupo y pone en duda su disponibilidad para el inicio de la Copa Libertadores.

Bucaramanga y un partido que puede marcar el rumbo

El próximo rival será Atlético Bucaramanga, que llega golpeado tras perder su invicto, pero mejor ubicado en la tabla.

Para Santa Fe, el partido representa mucho más que tres puntos:

Necesita acercarse al grupo de los ocho

Requiere ganar confianza colectiva

Y debe empezar a corregir sus fallas estructurales

Con la Copa Libertadores en el horizonte, el margen de error es cada vez menor.

Un equipo que necesita respuestas inmediatas

Independiente Santa Fe enfrenta un momento bisagra. Entre la urgencia por resultados y la necesidad de recuperar jugadores, el equipo busca equilibrio.

Porque más allá de los regresos, la verdadera tarea pendiente sigue siendo una:

sostener lo que hace bien y dejar de sufrir cuando tiene el partido en sus manos.