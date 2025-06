La noche del jueves 19 de junio de 2025 en el estadio Pascual Guerrero fue una de las más tensas y simbólicas en los últimos años para el América de Cali. En medio de un clima de descontento, incertidumbre y descomposición institucional, el club cerró su participación en la Liga BetPlay I-2025 con un empate 1-1 frente a Independiente Medellín, pero lo verdaderamente relevante ocurrió fuera del resultado: Juan Fernando Quintero no jugó por problemas salariales, Duván Vergara disputó su último partido y el entrenador Jorge ‘Polilla’ da Silva anunció públicamente su salida del equipo, lanzando duras críticas tanto a la hinchada como al máximo accionista, Tulio Gómez.

Críticas a la hinchada y polémica por el cambio de Duván

En la rueda de prensa posterior al encuentro, ‘Polilla’ da Silva se mostró visiblemente molesto por los insultos que recibió desde las tribunas del Pascual tras realizar una modificación en los últimos minutos del juego. El DT explicó que decidió sustituir a Duván Vergara como gesto de reconocimiento y homenaje por su inminente salida al fútbol argentino, pero el gesto fue malinterpretado por la afición.

“La gente insultando porque sacaba a Duván del partido cuando prácticamente no nos estábamos jugando nada. El cambio era para que se fuera aplaudido un ídolo del club. Y todos puteándome a mí”, reclamó el entrenador uruguayo. Da Silva fue más allá y cuestionó el nivel de comprensión del aficionado actual:

“Hoy en día hay que explicar todo, pareciera ser que el hincha de hoy en el fútbol no sabe darle lectura a ciertas situaciones o de esto entiende muy poco”, agregó, dejando en evidencia su frustración.

😳😳 INSÓLITO. Al “Polilla” Da Silva lo putearon cuando sacó a Duván Vergara. “Quedé sorprendido y triste. Era el reconocimiento a un campeón, querido por la gente, en su último partido y la gente insultando porque lo saqué”, expresó el ahora ExDT de @AmericadeCali. Increíble. pic.twitter.com/Uro9dTuHhL — Leonel Cerrudo 🎙️ (@leonelcerrudo) June 20, 2025

Confirmó que la relación con Tulio Gómez siempre estuvo rota

Además de su disgusto con parte de la hinchada, el entrenador también apuntó contra la dirigencia del club. Según su testimonio, su vínculo con el dueño del América, Tulio Gómez, fue casi inexistente.

“Con Tulio prácticamente no tuve contacto. No lo vi en el club y las veces que me encontraba con él fueron casuales y no crucé más de dos o tres palabras con él”, aseguró Polilla.

El técnico también hizo referencia a unas declaraciones previas del dirigente, en las que dejaba su continuidad supeditada a la obtención del título.

“Tiene todo el derecho a decir eso porque es el dueño del equipo, pero creo que no era el momento adecuado para expresar esa opinión”, indicó.

Un ciclo que cierra en medio de frustraciones

Con 63 años, Jorge da Silva cierra un nuevo capítulo con el club que lo vio brillar como jugador en los años 90. En sus palabras finales dejó ver una profunda decepción:

“Creo que él (Tulio Gómez) no tiene conocimiento de lo que uno le dio a este club (…) no me voy a prestar para manoseos, eso quizá fue una de las cosas que me llevó a tomar la decisión anticipadamente”, sentenció.

🎙️ JORGE ‘POLILLA’ SOBRE @tulioagomez: «No merecía sus palabras. No tiene conocimiento de lo que uno le ha dado al club. Tiene derecho, es el dueño, pero no me presto para manoseos. Esa fue una de las razones para irme.» pic.twitter.com/04Xo7JADlX — América En La Red (@Americaenlared) June 20, 2025

América de Cali, en una crisis total

El América de Cali atraviesa una tormenta en todos sus frentes: quedó eliminado de la Liga, perdió a su técnico, su gran figura JuanFer Quintero está en conflicto por deudas salariales, Duván Vergara se marcha a Racing Club y, en lo institucional, la tensión crece día a día entre el cuerpo técnico saliente, la afición y la dirigencia.

Todo este contexto configura uno de los momentos más críticos del club en los últimos años. El panorama para el segundo semestre de 2025 es incierto y el ambiente está cada vez más cargado.