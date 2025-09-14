Vuelve la preocupación a Millonarios. El equipo dirigido por Hernán Torres Oliveros sufrió una durísima derrota 3-0 en su visita a Alianza Valledupar, en partido de la Liga BetPlay. El resultado deja a los embajadores contra las cuerdas en la tabla, con un margen de error mínimo para soñar con los cuadrangulares.

La defensa azul mostró falencias en el primer tiempo, donde la diferencia se hizo amplia. Para el DT, el ingreso de Leo Castro mejoró el panorama en el complemento, pero la sensación final fue amarga.

Las explicaciones de Hernán Torres

El entrenador admitió que la derrota no estaba en los planes:

“En el primer tiempo no estuvimos cortos, el primer gol que nos hicieron fue por un contragolpe que hicimos y les quedó la mitad libre. Tenemos que entrar y corregir, los errores están para superarlos; debemos equivocarnos ahora lo menos posible porque estamos al margen, este traspié no estaba dentro de los planes si queremos soñar con clasificar”, declaró.

Torres resaltó que el camino será exigente y que el club está obligado a recomponerse:

“Millonarios tiene que ganar todo, es la obligación. El martes tenemos un partido muy difícil ante Envigado, vamos perdiendo la llave y la tenemos que remontar. Millonarios lo obliga a uno a ganar (…). Estamos haciendo todo para levantarnos, no vamos a bajar los brazos y vamos a pelear hasta el último minuto”, agregó.

El reto inmediato: Copa BetPlay

Además del mal momento en la liga, la atención ahora está en la Copa BetPlay, donde Millonarios perdió 1-0 en la ida frente a Envigado y necesita remontar en casa para seguir en carrera. Una eliminación en octavos de final sería un golpe aún más fuerte para la campaña.

El técnico resaltó que, pese al desgaste de los jugadores y a la falta de tiempo para trabajar, la obligación es clara: competir en todos los frentes y pelear hasta el final.

El peso de la expulsión y las variantes

Torres también explicó cómo condicionó el juego en Valledupar la roja a Sergio Mosquera:

“El primer tiempo me dio una sensación amarga, se nos descompone todo con la expulsión de Mosquera, el gol de pelota quieta también nos descompone, íbamos perdiendo 2-0 con un hombre menos y en esta cancha es complejo (…). A pesar de todo tengo que destacar la actitud de los muchachos en el segundo tiempo”, indicó.

En cuanto a las ausencias, aclaró que no se trató de rotación, sino de precaución por molestias físicas: “Prefiero perder a Alex Castro y Banguero un partido que 10 o 12 partidos, por eso opté por dejarlos recuperándose en Bogotá. Jorge Arias está con una molestia y por eso lo pusimos de suplente, no somos máquinas”, explicó el estratega.

La goleada en Valledupar dejó al conjunto embajador con más preguntas que respuestas. Millonarios deberá corregir de inmediato si quiere salvar el semestre, pues la doble competencia con liga y copa no da espacio para errores.