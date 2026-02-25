El estadio Estadio Nemesio Camacho El Campín recibe esta noche uno de esos partidos grandes que históricamente engalanan la Liga BetPlay. Independiente Santa Fe llega motivado tras su reciente victoria en casa frente a Junior de Barranquilla, mientras que Atlético Nacional, protagonista en cualquier escenario, intentará llevarse todo de la capital colombiana. Habrá presencia de hinchada visitante, por lo que se espera un Campín a todo trapo en la noche del miércoles.

Santa Fe vs Nacional: Canales TV y plataformas Online HOY EN VIVO

Partido: Independiente Santa Fe vs Atlético Nacional

Independiente Santa Fe vs Atlético Nacional Fecha: Miércoles 25 de febrero de 2026

Miércoles 25 de febrero de 2026 Hora: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Estadio: Nemesio Camacho El Campín de Bogotá

Nemesio Camacho El Campín de Bogotá Árbitro: Diego Ulloa

Diego Ulloa Evento: Liga BetPlay Dimayor I – 2026 (Aplazado jornada 5)

Liga BetPlay Dimayor I – 2026 (Aplazado jornada 5) Televisión: Win + Fútbol

Win + Fútbol Streaming: Win Play

Partido reprogramado por el estado de la cancha

El compromiso, correspondiente a la fecha 5, fue reprogramado debido al mal estado de la grama del Campín. Tras trabajos de recuperación y mejoras en el terreno de juego, la Dimayor ajustó la agenda y el duelo se disputa ahora a mitad de la última semana de febrero, con el césped en mejores condiciones.

Santa Fe quiere meterse en los ocho

El conjunto cardenal volvió a la victoria después de tres jornadas al imponerse 2-1 ante Junior en Bogotá, resultado que renovó el ánimo futbolístico del plantel. Una victoria ante Nacional lo dejaría dentro del grupo de los ocho clasificados, objetivo inmediato del semestre.

El técnico Pablo Repetto se refirió al desgaste por la seguidilla de partidos: “Nos ha tocado increíblemente poco tiempo de recuperación entre partido y partido. No estoy llorando, pero siempre tenemos un día menos que los rivales”.

Santa Fe mantiene su invicto como local en la fase regular 2026, un dato que refuerza su confianza para enfrentar a uno de los rivales más exigentes del campeonato.

Nacional, potencia ofensiva con tarea pendiente afuera

Por su parte, los dirigidos por Diego Arias Hincapié llegan fortalecidos tras golear 3-0 a Alianza, dejando atrás la derrota sufrida ante Deportivo Cali. El Verdolaga presume el mejor promedio goleador del torneo, con 13 tantos en cinco encuentros (2,6 por partido), respaldado por una defensa que solo ha recibido tres goles.

Sin embargo, el desafío estará en trasladar ese poderío fuera de casa: todos sus goles han sido anotados como local y su única caída ocurrió en condición de visitante. Además, el defensor William Tesillo será baja por contusión en la pierna derecha.

Posibles alineaciones

Independiente Santa Fe

Andrés Mosquera Marmolejo; Luis Palacios, Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta, Christian Mafla; Edwin Mosquera, Yilmar Velásquez, Daniel Torres, Omar Frasica; Nahuel Bustos y Hugo Rodallega.

Entrenador: Pablo Repetto

Atlético Nacional

David Ospina; Andrés Román, Simón García, César Haydar, Samuel Velásquez; Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Juan Rengifo, Andrés Sarmiento; Cristian Arango y Alfredo Morelos.

Entrenador: Diego Arias Hincapié

Clásico de alto voltaje en Bogotá, con dos históricos obligados a sumar y un ambiente de gala en el principal escenario del fútbol capitalino.