La planificación de Independiente Santa Fe para la Copa Libertadores 2026 ya entró en fase activa. La dirigencia, de la mano del cuerpo técnico encabezado por Pablo Repetto, entiende que el desafío internacional exige ajustes profundos y decisiones rápidas. Una de las prioridades estaba clara desde el cierre de la temporada: reforzar el frente de ataque tras la salida de Ángelo Rodríguez.

Con Hugo Rodallega como referencia ofensiva, el entrenador pidió un delantero que no solo aporte alternativas de gol, sino que se adapte a un modelo intenso, solidario y disciplinado desde lo táctico. En ese contexto, un nombre empezó a tomar fuerza y hoy aparece muy cerca de concretarse.

Un delantero que Repetto conoce y avala

El futbolista que está a detalles de convertirse en nuevo refuerzo cardenal es Franco Fagúndez, atacante uruguayo con el que Pablo Repetto ya trabajó en dos experiencias recientes: primero en Nacional de Montevideo y luego en Santos Laguna. Esa relación previa fue determinante para que el DT lo señalara como una pieza funcional para su idea.

Desde Uruguay dan por muy avanzado el acuerdo, que se cerraría bajo la modalidad de préstamo por un año, aprovechando uno de los cupos de extranjero que quedaron disponibles tras varias salidas. Para Repetto, contar con un jugador que ya entiende sus conceptos reduce tiempos de adaptación en una competencia donde cada detalle pesa.

El perfil que busca Santa Fe para competir en torneos internacionales

Más allá de los números, en Independiente Santa Fe valoran el perfil del delantero. No se trata de un goleador clásico de área, sino de un atacante con despliegue físico, presión alta, movilidad constante y capacidad para asociarse con los volantes ofensivos.

Estas características encajan en el plan del cuerpo técnico, que prioriza el orden, la intensidad y la ocupación inteligente de espacios, especialmente en partidos de Libertadores, donde el contexto suele ser más exigente que en el torneo local.

Fagúndez: números recientes y el contexto que los explica

La última temporada del atacante en México dejó estadísticas discretas: 32 partidos, 3 goles y 2 asistencias. Sin embargo, dentro del club cardenal consideran clave el contexto. El futbolista sufrió una lesión de rodilla que lo marginó cerca de dos meses y lo obligó incluso a sumar minutos en categorías juveniles para recuperar ritmo.

Además, su equipo atravesó una campaña irregular, peleando en la parte baja de la tabla, lo que condicionó el rendimiento colectivo. Desde Uruguay destacan que, en condiciones normales, es un jugador que aporta equilibrio y sacrificio, virtudes muy valoradas por Repetto.

Repetto reestructura el plantel y marca un nuevo ciclo

La inminente llegada del delantero solicitado por el entrenador se enmarca en una depuración profunda de la nómina. Independiente Santa Fe ya definió una larga lista de salidas, con el objetivo de abrir espacio salarial y deportivo para los refuerzos que llegarán en este mercado.

Entre los futbolistas que no continuarán aparecen nombres como Yairo Moreno, Jeison Angulo, Ángelo Rodríguez, Harold Mosquera, Joaquín Sosa, Marcelo Meli, Edwar López, Elvis Perlaza, Juan Camilo Aristizábal y Juan Daniel Espitia.

Con esta reestructuración, el club busca armar un plantel más corto, competitivo y alineado con las exigencias del torneo continental.

Santa Fe da el primer paso rumbo a la Libertadores 2026

El principio de acuerdo con el delantero pedido por Pablo Repetto marca el inicio formal del proyecto cardenal para la Copa Libertadores 2026. No será el único movimiento, pero sí uno simbólico: la dirigencia empieza a responder a las solicitudes del entrenador y a construir un equipo con identidad clara.

En Santa Fe saben que el desafío internacional no admite improvisaciones. Por eso, la apuesta apunta a jugadores funcionales, con experiencia y comprensión táctica, capaces de sostener un proceso que busca devolver al club al protagonismo continental.