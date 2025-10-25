Será una noche de tensión, nervios y emoción total en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Este sábado 25 de octubre de 2025, Santa Fe y Millonarios protagonizan una nueva edición del clásico capitalino, uno de esos duelos que paralizan a Bogotá y al país. No hay margen de error: ambos equipos llegan con la presión de ganar para mantener viva la ilusión de clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor II-2025.

Santa Fe vs Millonarios: Televisión y Plataformas Online para VER HOY

Partido: Independiente Santa Fe vs Millonarios FC

Independiente Santa Fe vs Millonarios FC Fecha: Sábado 25 de octubre de 2025

Sábado 25 de octubre de 2025 Hora: 6:20 p.m.

6:20 p.m. Evento: Liga BetPlay Dimayor – Jornada 17

Liga BetPlay Dimayor – Jornada 17 Estadio: Nemesio Camacho El Campín (Bogotá D.C.)

Nemesio Camacho El Campín (Bogotá D.C.) Árbitro: Jhon Ospina Londoño

Jhon Ospina Londoño Televisión: Win Sports+

Win Sports+ Streaming: Win Sports Online

Duelo decisivo entre los dos colosos de Bogotá

El clásico capitalino llega cargado de dramatismo. Por un lado, Santa Fe ocupa el décimo puesto y necesita sumar tres puntos para meterse nuevamente en el grupo de los ocho. Por el otro, Millonarios, decimosexto con 18 unidades, afronta una situación límite: una derrota lo dejaría sin opciones matemáticas de clasificación.

Los dirigidos por Hernán Torres vienen de empatar ante Atlético Bucaramanga en un partido que ganaban con tanto de Beckham Castro, pero que se les escapó en los minutos finales. Para este compromiso, el cuadro azul recupera a Danovis Banguero y Sander Navarro, aunque no podrá contar con Álex Castro, Helibelton Palacios ni Samuel Castrillón.

Santa Fe también llega con la presión al límite

El conjunto cardenal, bajo la conducción de Francisco López, suma dos empates consecutivos ante Boyacá Chicó e Independiente Medellín, resultados que lo marginaron momentáneamente del grupo de clasificados. Sin embargo, para este compromiso recupera piezas clave como Elvis Perlaza, Daniel Torres, Jorge Ramos y Edwar López, lo que refuerza su apuesta ofensiva para el clásico.

El último enfrentamiento entre ambos terminó igualado 0-0 el pasado 6 de septiembre, en un choque cerrado y táctico. Ahora, el panorama es distinto: la urgencia de los puntos promete un partido abierto, intenso y con sabor a definición.

Santa Fe vs Millos: Lo que está en juego esta noche

De acuerdo con el periodista Jhon Jairo Osorio, este partido podría definir el umbral de clasificación: si Santa Fe gana, alcanzaría los 30 puntos y se afianzaría entre los ocho; si lo hace Millonarios, llegaría a 28 y mantendría viva la esperanza. Pero si el Embajador cae, sería su eliminación matemática del torneo, una situación impensada para un club de su historia.

Posibles alineaciones para Santa Fe vs Millonarios

Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Elvis Perlaza, Emmanuel Olivera, Joaquín Sosa, Christian Mafla; Daniel Torres, Jhojan Torres, Ewil Murillo; Alexis Zapata; Harold Santiago Mosquera y Hugo Rodallega.

Entrenador: Francisco López.

Millonarios FC: Diego Novoa; Samuel Martín, Álex Moreno, Juan Pablo Vargas, Jorge Arias; Stiven Vega, Déwar Victoria, Mackalister Silva; Beckham Castro, Edwin Mosquera y Leonardo Castro.

Entrenador: Hernán Torres Oliveros.