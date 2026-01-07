El regreso de Radamel Falcao García al Fútbol Profesional Colombiano tomó por sorpresa incluso a los más optimistas. Apenas seis meses después de una salida cargada de tensión, declaraciones fuertes y una sanción disciplinaria de por medio, el máximo goleador histórico de la Selección Colombia volvió a vestirse de azul. Millonarios FC lo anunció oficialmente y la noticia sacudió al entorno del fútbol local, no solo por el impacto deportivo y emocional, sino por un tema que sigue sin resolverse: la sanción vigente impuesta por la Dimayor.

La ilusión de los hinchas es real, pero también lo es la preocupación. Falcao todavía debe cumplir un castigo que condiciona su reaparición oficial y obliga al club a moverse con rapidez, tanto en los despachos como en el terreno jurídico.

Un regreso inesperado y un contrato con condiciones especiales

En cuanto a los términos del acuerdo, se confirmó que Radamel Falcao firmó contrato con Millonarios por seis meses, con una cláusula que permite extender el vínculo por un semestre más. Lo llamativo del caso es que esa posible renovación no dependerá de su rendimiento deportivo, sino de un asunto estrictamente financiero.

El principal obstáculo es la carga impositiva y fiscal en Colombia, un tema que ya había generado múltiples dificultades en su etapa anterior. Se trata de cifras elevadas que ni el jugador ni el club pueden asumir con facilidad. En el pasado, este inconveniente se resolvió gracias a la intervención de un patrocinador, fórmula que ahora vuelve a estar sobre la mesa.

Ambas partes tendrán hasta el 30 de junio para encontrar una salida viable. Si el acuerdo se concreta, Falcao podría extender su estadía hasta diciembre de 2026; de lo contrario, su paso por el club volvería a ser breve.

Preparación deportiva y rol dentro en el plantel

En lo deportivo, el delantero se integrará esta misma semana a la pretemporada que Millonarios adelanta en el sur del continente, con partidos amistosos programados en Argentina y Uruguay. Su llegada no modifica, por ahora, la planificación del cuerpo técnico encabezado por Hernán Torres.

El club mantendrá como principales opciones en el ataque a Leobardo Castro, Rodrigo Contreras y Cabezas Hurtado, quienes compartirán rol con Falcao. En contraparte, Santiago Giordana y Luis Marimón saldrán de la plantilla para liberar cupos y ajustar la nómina.

Sin embargo, más allá de lo futbolístico, la gran incógnita sigue siendo cuándo podrá volver a jugar oficialmente.

La sanción que aún debe Radamel Falcao

El último partido de Radamel Falcao en Colombia, disputado en junio de 2025, dejó una huella profunda. Tras la eliminación de Millonarios en los cuadrangulares finales, el delantero lanzó duras críticas contra la Dimayor y el arbitraje, utilizando un lenguaje que fue considerado inapropiado por el ente rector.

Una semana después, el 27 de junio de 2025, la Dimayor oficializó la sanción mediante la resolución 065 de 2025:

Cuatro fechas de suspensión

Multa económica de 15 salarios mínimos legales vigentes, equivalente a $21.352.500

Esa sanción sigue plenamente vigente y es el principal obstáculo para el debut del delantero en la temporada 2026.

El artículo 42 y el antecedente que ilusiona a Millonarios

En medio de este panorama, reaparece un artículo clave del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol: el artículo 42, el mismo que recientemente fue aplicado en el caso de Alfredo Morelos con Atlético Nacional.

Morelos había sido sancionado con dos semanas de suspensión y una multa considerable. Tras cumplir la mitad del castigo, su club solicitó la aplicación del artículo 42, logrando una suspensión parcial de la sanción, lo que le permitió regresar a competencia oficial antes de completar todo el castigo.

Ese precedente es el que hoy estudia con lupa la directiva embajadora.

Qué permite el artículo 42 del Código Disciplinario

La norma es clara: el órgano disciplinario puede suspender parcialmente la ejecutoriedad de una sanción, siempre que se cumplan ciertos requisitos. Entre ellos:

Haber cumplido al menos la mitad del castigo

Que la sanción no supere seis partidos o seis meses

Evaluar las circunstancias del caso y los antecedentes del jugador

El artículo también advierte que, en caso de reincidencia, la suspensión parcial queda automáticamente revocada y la sanción recupera su vigencia total.

La estrategia de Millonarios para aliviar la sanción

Con ese marco reglamentario, Millonarios ya trabaja junto a un equipo jurídico especializado para explorar la posibilidad de aplicar el artículo 42 en el caso de Radamel Falcao García. La idea no es anular la sanción ni la multa, sino aplazar parte de las fechas restantes, permitiendo su regreso anticipado a la competencia oficial.

Para que esto sea viable, el delantero deberá cumplir, como mínimo, dos fechas de suspensión, tras lo cual el club podría elevar la solicitud formal ante el Comité Disciplinario de la Dimayor.

Impacto inmediato en el inicio del campeonato

Mientras se resuelve cualquier apelación, el panorama es claro. Falcao no podrá estar en los primeros compromisos oficiales de la temporada. Su ausencia está confirmada para:

Fecha 1 ante Atlético Bucaramanga , en el estadio Américo Montanini

ante , en el estadio Fecha 2 frente a Junior de Barranquilla, en El Campín

Solo después de esos partidos se abriría la puerta para una eventual aplicación del artículo 42.

Un regreso que también se juega en los despachos

El retorno de Radamel Falcao a Millonarios no se limita a lo emocional ni a lo deportivo. Su caso vuelve a poner el foco sobre la disciplina, las sanciones y los mecanismos reglamentarios del fútbol colombiano.

Más allá de los goles que pueda marcar, el futuro inmediato del delantero se define en oficinas, resoluciones y artículos jurídicos. Con el artículo 42 nuevamente en escena, el “Tigre” disputa su regreso tanto en la cancha como en los escritorios, en una historia que todavía tiene varios capítulos por escribirse.