El Deportivo Cali atraviesa días de fuerte tensión institucional en medio de su transición hacia convertirse en sociedad anónima y recibir el respaldo del grupo inversor IDC Network. En las últimas horas, el presidente del club, Humberto Arias Jr., lanzó duras críticas que dejaron claro que el proceso de empalme no está siendo sencillo ni transparente.

Humberto Arias arremetió contra IDC Network

En entrevista con el programa radial Súper Combo del Deporte, Arias no se guardó palabras al referirse a los inversionistas. “Me molesta lo que está pasando, ellos verán si echan para atrás el negocio, es una decisión de ellos”, sentenció el directivo, visiblemente molesto por la manera en la que se están desarrollando las negociaciones.

El presidente también reveló su situación personal y el impacto que ha tenido estar al frente del club. “Quiero que lo sepan, Estoy acá para tratar de ayudar y creo que he ayudado, no me quiero desentender de todo de un día para otro”, dijo.

Con un tono más desgastado, Arias confesó que su permanencia ya no es sostenible: “No quiero estar más, esto me está acabando mi familia y todo, quiero hacer el empalme como corresponde e irme; no me voy a dejar irrespetar de nadie”, expresó.

La polémica presencia de Benjamín Romero

Uno de los detonantes del malestar fue la aparición del dirigente Benjamín Romero en un palco del estadio del Deportivo Cali durante la final del fútbol femenino. El directivo, acompañado de miembros de IDC Network y vistiendo prendas oficiales del club, generó indignación entre hinchas y directivos.

Posteriormente se conoció que Romero será consultor de la transición institucional entre IDC Network y el club. Sin embargo, su historial en equipos como Atlético Nacional, Millonarios, Federación Colombiana de Fútbol y Alianza Lima ha sido polémico y con relaciones conflictivas con las hinchadas.

Arias no ocultó su inconformidad: “Ellos son los que ponen la plata y en adelante son los que deciden a quién poner en el club, debido a que van camino a ser los dueños. Ellos pueden poner la gente que quieran. Si van a comprar algo que pongan al que quieran, a mí no me parece la persona idónea para que acompañe este proceso y tampoco me lo han presentado, pero en definitiva son decisiones de ellos”, manifestó.

Retrasos en pagos y tensiones con la junta directiva

El presidente también explicó que los desembolsos pactados no se han cumplido: “Ni los hitos se han cumplido para que nos desembolsen y tampoco para que ellos tomen el control del club”, sostuvo.

Además, fue enfático en su rechazo a seguir en la nueva estructura administrativa: “Eso me parece un irrespeto demasiado grande, por la simple razón que ninguno de los cuatro acá trajimos al Cali a esta situación. Si nos quieren hacer responsables de ello, pues la historia lo dirá. Yo no voy a estar con gente que no quiera estar con uno, ni me interesa. Yo lo que quiero es entregar esto y ya”, puntualizó Arias.

Así va el proceso de conversión a sociedad anónima

El pasado 22 de septiembre se cumplió un mes desde la histórica asamblea extraordinaria de socios en la que se aprobaron los cambios de estatutos y la conversión del Deportivo Cali de asociación a sociedad anónima, lo que permitió el ingreso de IDC Network como accionista mayoritario con el 85% de la institución.

Ese mismo día, el club informó en sus redes sociales sobre la primera reunión oficial entre el Comité Ejecutivo saliente y el comité de transición del grupo inversor. En el comunicado se aseguró: “Se llevó a cabo, con total éxito, la primera reunión entre el Comité Ejecutivo y el comité de transición, designado por el grupo inversionista. De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco de Inversión, ambas instancias repasaron los diversos temas de su resorte, enfocándose en el avance efectivo hacia el cumplimiento de los hitos pactados”.

La institución verdiblanca lo calificó como un paso decisivo en el camino hacia su recuperación: “Este encuentro representa un paso decisivo en el camino hacia el renacer de nuestro Deportivo Cali, fortaleciendo los vínculos institucionales y reafirmando el compromiso conjunto de trabajar con visión, transparencia y unidad para construir el futuro que todos anhelamos para nuestro amado club”.

Expectativa sobre el futuro del club

De esta forma, mientras los hinchas esperan definiciones claras, las declaraciones de Humberto Arias Jr. dejan en evidencia que la transición con IDC Network no está siendo sencilla. Los próximos días serán clave para que se concreten los pagos y se confirme la nueva junta directiva que deberá liderar el proyecto deportivo y económico del club ‘azucarero’.